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İKSV 'The Cinematic Orchestra'yı evinize getiriyor

03.12.2020 - 12:01 | Güncelleme: ABONE OL
İKSV 'The Cinematic Orchestra'yı evinize getiriyor

İKSV, İngiltere’nin en önemli kültür kurumlarından Southbank Centre ile işbirliği yaparak elektronik caz topluluğu The Cinematic Orchestra’nın 11 Aralık Cuma günü çevrimiçi yayınlanacak konserini evinize getiriyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), önde gelen uluslararası kültür-sanat kurumlarıyla yürüttüğü işbirlikleriyle, önemli çevrimiçi sanat etkinliklerini Türkiye’den seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. Kasım ayında çağdaş dans sahnesinin en önemli topluluklarından Netherlands Dance Theater (NDT) ile yapılan gösterimlerden sonra şimdi de İngiltere’nin en önemli kültür kurumlarından Southbank Centre ile yeni bir işbirliği yapılıyor.

Daha önce İstanbul’da verdiği konserlerle büyük beğeni toplayan ve İstanbul Film Festivali’nin de 2002’de bir özel gösterim için ağırladığı elektronik caz topluluğu The Cinematic Orchestra’nın, Londra Royal Festival Hall’da verdiği konserin kaydı, tüm dünyayla aynı anda, Dice platformu üzerinden 11 Aralık Cuma günü saat 12.00 ve 23.00’te (Türkiye saatiyle) izlenebilecek.

The Cinematic Orchestra, 11 Aralık’ta dünya çapında gösterime açılacak bu ilk çevrimiçi performansında, yeni albümleri To Believe’den parçaların yanı sıra hit şarkılarını da çalacak.
The Guardian tarafından “yürek parçalayacak derecede görkemli” olarak tanımlanan To Believe, günümüz dünyasında hayati öneme sahip, zamansız bir soruyu araştırıyor: Gerçek nedir? Albüm, Moses Sumney, Roots Manuva, Dorian Concept, Grey Reverend ve Heidi Vogel gibi eski ve yeni ortakların katkılarına yer veriyor.

The Cinematic Orchestra (Çevrimiçi Gösterim)

11 Aralık 2020, 12.00 gösterimi için tıklayın. (AEDT 20.00)

11 Aralık 2020, 23.00 gösterimi için tıklayın. (CET 21.00)

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