İKSV'den yeni yıl hediyesi 'Hediye Kart'

HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 50. yılını kutladığı 2022 yılını bir sürprizle kapatıyor. Sevdiklerine özel günlerde “bir kart dolusu İKSV” hediye etmek isteyen kültür-sanat dostları için üç çeşit İKSV Hediye Kart hazırlandı.

İstanbul Film, Müzik, Caz, Tiyatro Festivalleri’nden Salon İKSV konserlerine, +1 Sunar: Gezgin Salon Festivalleri’nden Filmekimi ve İKSV Galaları’na vakfın düzenlediği tüm etkinliklerde kullanılabilecek 250, 500 ve 1000 TL değerindeki kartlar, bir yıl boyunca kullanılabiliyor. Yeni yıl ve sonrasında, hem bireysel hem de kurumsal olarak değerlendirilebilecek bir hediye alternatifi olan İKSV Hediye Kart, passo.com.tr adresinden alınabiliyor.

Hediye edenler, ayrıca bir hizmet veya kart bedeli ödemeyecek. Kartlar, sevdiklerinize dijital olarak iletilecek ve Passo'da üyelik oluşturularak anında kullanıma hazır hâle gelebilecek.

Toplu veya kurumsal İKSV Hediye Kart alımlarıyla ilgili bilgi almak için neva.abrar@iksv.org adresiyle iletişime geçilebilir.

İKSV Hediye Kart hakkında ayrıntılı bilgi için: www.iksv.org/tr/haber/iksv-den-yeni-yil-surpizi-iksv-hediye-kart-simdi-sizlerle