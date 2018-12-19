İKSV 2018'e 'Sibel'le veda ediyor

Her ay heyecanla beklenen filmleri sinemaseverlerle buluşturan İKSV Galaları 2018'in son galasını Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin yönettiği, 30’u aşkın uluslararası festivalde gösterilen ve birçok ödül kazanan “Sibel” filmiyle yapacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2016'da düzenlenmeye başlayan ve 2017-2018 sezonunda DHL sponsorluğunda gerçekleştirilen İKSV Galaları'nın 2018'deki son filmi olan Sibel'in 27 Aralık Perşembe akşamı 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’ndaki galasına başrol oyuncuları Damla Sönmez ile Erkan Kolçak Köstendil ve film ekibi de katılacak.

İKSV Galaları Sibel filminin biletleri Biletix ve İKSV ana gişelerinden satın alınabilecek.