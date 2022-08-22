Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 469. Bölümünde; 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Küçük kızın ölümüyle ilgili amca Sinan Tirsi ve hala Ayşe Tirsi tutuklanmıştı. Babaanne Nihal Tirsi ve kızları, Cuma günkü yayında ortaya çıkan deliller sonrası İstanbul'da kaldıkları otelden ayrıldılar.

İşte o anlar