İkra Nur Tirsi'nin cenazesi köyüne getirildi - GİRESUN

Trabzon Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Bulancak Devlet Hastanesine götürülen Tirsi'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi.Tirsi'nin cenazesinin İcilli köyündeki evlerine getirildiği sırada annesi Nazlı, babası Serdar ve babaannesi Nihal Tirsi gözyaşı döktü.Küçük kızın cenazesi öğleden sonra İcilli Köyü Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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