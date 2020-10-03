İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada “PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla, Mersin İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce çalışmalar yapıldı. Sözde Münbiç ve köyleri Sivil Demokratik Bölge Meclisinde başkan yardımcısı görevini yürüten, aynı zamanda bölgenin sağlık bakanı olarak görevlendirilen M.C.A’nın ve PYD'nin eski sözde yöneticisi ve sözcüsü olan eşi M.S.’nin ikna edilerek teslim olması yönündeki çalışmaların olumlu sonuçlandığı ifade edilen açıklamada, “Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ikna çalışması sonucunda, şüpheli M.C.A ve M.S.’nin 02.10.2020 tarihinde Suriye/ El Bab bölgesinde teslim olması sağlanmıştır. Adli işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmek üzere ilimize getirilecektir” denildi.

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