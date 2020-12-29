Bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik birimlerinin ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2012 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

243'E YÜKSELDİ

Böylece 2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 243’e yükseldi.