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İkna çalışmaları sonucu 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi

Giriş: 22.11.2022 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL
İkna çalışmaları ile 3 terörist daha teslim oldu
İkna çalışmaları ile 3 terörist daha teslim oldu
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DHA

İkna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristlerin, 2013 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldığı, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 112'ye yükseldiği kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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