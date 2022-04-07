İKMİB'de yeniden Adil Pelister dönemi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde (İKMİB) seçimli genel kurul tamamlandı. Mevcut başkan Adil Pelister, 1657 geçerli oyun 1002'sini alarak yeniden başkan seçildi. Başkan adaylarından Tayfun Koçak 469, Özcan Doğu Kaya ise 186 oy aldı.

YÖNETİM KURULU ŞEKİLLENDİ

Beta Kimya Yönetim Kurulu Başkanı olan Adil Pelister'in yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Halit Süha Taşpolatoğlu (Abdi İbrahim), Uğur Adıyaman (Erkul Kozmetik), Tayfun Demir (Fırat Plastik), Erkan Aydın (Gema Polimer Plastik), Ersin Kayalar (Kayalar Kimya), Mehmet İmer Özer (Koruma Temizlik), Murat Öztürk (Seluz Kimya), Elchin Ibadov (Star Rafineri), Ali Küçük (Sun Dış Ticaret), Selçuk Gülsün (Tisan Mühendislik Plastikleri).