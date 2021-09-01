AA

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, bu yıl verim kaybı oranına göre üreticilere bir defaya mahsus dekar başına 30 lira ila 100 lira arasında destekleme ödemesi yapılacak

2021 Yılında İklimsel Faktörlere Bağlı Olarak Gerçekleşen Yetersiz Yağış Nedeniyle Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olarak kuru şartlarda hububat ve baklagil üretimi yapan ve iklimsel faktörlere bağlı olarak gerçekleşen yetersiz yağış nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen tarım havzalarında yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere, bir defaya mahsus olmak üzere destekleme ödemesi yapılmasını kapsıyor.

Buna göre, verim kaybı oranına göre üreticilere dekar başına 30 lira ila 100 lira arasında destek ödemesi yapılacak.

Verim kaybının belirlenmesinde, ilgili tarım havzasının yağış durumuna ilişkin meteorolojik veriler ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ (TARSİM) hasar tespit komisyonları kayıtları dikkate alınarak belirlenen oranlar esaslar alınacak.

Karar, yem bitkisi amacıyla ekilenler hariç, ÇKS'ye kayıtlı olarak kuru şartlarda ekilen arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, mercimek ve nohut ürünlerini kapsıyor.

Destek ödemeleri, Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS'ye göre oluşturulacak icmaller esas alınarak Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak.

Söz konusu destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl hiçbir destekleme programından yararlanamayacak.

Karar hükümlerinin yürütmesi Tarım ve Orman Bakanı sorumluluğunda olacak.