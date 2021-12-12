İklimlendirmeden 5.6 milyar dolarlık gelir

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 artarak 21 milyar 468,5 milyon dolara yükseldi.

İklimlendirme sanayisi geniş ürün gamı ile toplam ihracata katkısını sürdürürken, geçen yılın ocak-kasım dönemindeki 4,1 milyar dolarlık ihracatını, 2021'de 5 milyar 626 milyon dolar seviyesine çıkardı.

EN FAZLA İHRACAT AB ÜLKELERİNE

Türkiye'nin dış ticaretteki en büyük partneri AB ülkeleri, iklimlendirme sanayisi ihracatında da başı çekti. Sektörün bu yılın 11 ayında gerçekleştirdiği ihracatın 2 milyar 591 milyon dolarlık kısmı AB ülkelerine yapıldı.

Bu ülke grubunu sırasıyla 811 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu, 617 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri, 555 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri ve 410 milyon dolarla Afrika ülkeleri takip etti.

200'E YAKIN ÜLKEYE İHRACAT

Sektör, bu yılın 11 ayında dünya genelinde 200'e yakın ülkeye dış satım gerçekleştirdi.

Bu dönemde en çok ihracat 624 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı, 419 milyon dolarla Birleşik Krallık, 291 milyon dolarla İtalya, 233 milyon dolarla Fransa ve 225 milyon dolarla Romanya izledi. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Irak, Rusya, İspanya ve Özbekistan oldu.

İklimlendirme sanayisinin kasasına kasım ayı ihracatından 237 milyon dolar girdi. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 173 milyon dolar seviyesindeydi.

Ocak-Kasım 2021'de iklimlendirme ürünlerinde en çok dış satım ise sırasıyla İstanbul, Manisa, Kocaeli, İzmir ve Bursa'dan gerçekleştirildi.