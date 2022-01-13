AA

2021, Türkiye'nin ihracatta neredeyse her ay rekor kırdığı bir yıl oldu. AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı 2021'de bir önceki yıla göre, yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367,7 milyon dolara yükseldi.

İklimlendirme sektörü de zengin ürün çeşitliliği ve güçlü üretimi ile 2021 yılında ihracatını yüzde 33 artırarak 200'den fazla ülkeye 6 milyar 196 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Sektörün geçen yıl en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke 681 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 456 milyon dolarla Birleşik Krallık, 317 milyon dolarla İtalya, 254 milyon dolarla Fransa ve 243 milyon dolarla Romanya izledi.

En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise sırayla Irak, Polonya, Rusya, İspanya ve Özbekistan oldu.

EN ÇOK İHRACAT AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE

Geçen yıl en çok ihracat yapılan ülke grubu 2 milyar 832 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Bu ülke grubunu sırasıyla 889 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu, 672 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri, 630 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri ve 457 milyon dolarla Afrika ülkeleri takip etti.

2021'de ihracatta en dikkat çekici artış yüzde 54 ile Kuzey Amerika ülkelerinde yaşandı. Bu ülke grubuna yapılan ihracat 205 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.

İSTANBUL ÜRETİMDE ZİRVEDE

Geçen yıl iklimlendirme ürünlerinde en çok dış satım ise sırasıyla İstanbul, Manisa, Kocaeli, İzmir ve Bursa'dan yapıldı.

İstanbul, 2021'de 2 milyar 443 milyon dolarlık ihracatla sektörün üretim merkezi olarak kayıtlara geçti. Manisa'dan 742 milyon dolar, Kocaeli'nden 597 milyon dolar, İzmir'den 478 milyon dolar ve Bursa'dan 379 milyon dolarlık iklimlendirme ürünü ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye iklimlendirme sanayisinin aralık ayı ihracatı ise 571 milyon dolar olurken, 2020'de bu rakam 487 milyon dolar seviyesindeydi.