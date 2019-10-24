24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, iklimlendirme sektörünün bu yılki ihracat performansının oldukça iyi olduğunu söyledi. Sektör olarak bu yıl büyüme eğiliminde olduklarını vurgulayan Şanal, sektörün uzunca bir süredir dış ticarette Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdüğünü dile getirdi.
İhracat hedefleri kadar yerli üretimi güçlendirmeye de önem verdiklerini aktaran Şanal, bu noktada uluslararası yatırımcıların Türkiye'de yatırım yaptığını ifade etti. Şanal, dünya genelindeki büyük global firmaların Türkiye'de yatırım yaptığını anlatarak, bunların yanı sıra yeni yatırım planlayan firmalar olduğunu, bu sayede ilerleyen dönemde dış ticaret açığını artıya geçireceklerini bildirdi.
İHRACAT POTANSİYELİ ARTMAYA BAŞLADI
Dünyadaki iklimlendirme sektöründe Çin, Amerika, İtalya, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin pazar payının iyi olduğuna işaret eden Şanal, şöyle konuştu:
"İlerleyen vadede iklimlendirme sektöründe ilk 10 ülke arasına girme hedefimiz var. Bu da planlı bir çalışmayla 6-7 yıl içerisinde gerçekleştirilebilecek bir hedeftir. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Daha sonra Türki Cumhuriyetler geliyor. Olmadığımız lokasyonlar var. Afrika'da ve Güney Amerika'da zayıfız. Bu ülkelere de sürekli sektörel dış ticaret heyetleri gönderiyoruz, fuarlara katılıyoruz. Bunların geri dönüşlerini alıp analizlerini yapıyoruz. Yeni pazarlara girmek hemen kolay olmuyor. O bölgelere sık sık giderek planlamalar yapmak gerekiyor. Bu çalışmaların da sonuçlarını almaya başladık. Özellikle Afrika ve Güney Amerika'da gittiğimiz ülkelerde yeni yeni pazarlar oluşturmaya başladık. Firmalarımızın ihracat potansiyeli yavaş yavaş bu ülkelerde de artmaya başladı."
YERLİ MALINA YÖNELİM VAR
Şanal, ihracattaki hedeflerinin dış ticaret fazlası veren sektör haline gelmek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Bunun için de geçen yıl iki senelik bir hedef öngörmüştük. Bu sene bu hedefimizi gerçekleştirdik sayılabilir. Oran şu anda aşağı yukarı başa baş noktasına geldi. Dövizdeki artıştan dolayı kullanıcılar yerli malına yöneldi. Bununla birlikte potansiyel olarak altyapısını hazırlamış firmalarımız ihracat odaklı çalışmalarını artırdı. Bu sayede dış ticaret açığımızı da kapatmış olduk. 2020 yılında dış ticaret fazlası vereceğiz. Tüm planlarımızı bu doğrultuda yaptık. 2020 yılında da ihracat hedefimizi 5.5 milyar dolar seviyesi olarak belirledik. İklimlendirme sektörü katma değeri yüksek olan bir sektör. Şu anda Türkiye'nin kilogram başına ihracat değeri ortalaması 1.3 dolarlar seviyesinde. İklimlendirme sektörünün ihracatı değeri ise 4.5 seviyelerinde. Biz yaptığımız çalışmalar sonucu bu rakamı daha üst seviyelere çıkarmayı planlıyoruz. Bu da uzun soluklu bir vade. Önümüzdeki 4-5 yıllık bir süreçte kilogram başına değeri 5 dolara çıkartmayı da planlıyoruz."
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