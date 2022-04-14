İklim Zirvesi'nde verilen taahhütler küresel ısınmayı iki derecenin altında tutabilir
Yeni bir araştırmaya göre dünya liderlerinin COP26 İklim Zirvesi'nde vardığı anlaşma, dünyada bu yüzyılın sonuna kadar yaşanacak ısınmayı 2 derecede sınırlı tutabilir. Ancak uzmanlar, ısınmayı Paris İklim Anlaşması kapsamında hedef belirtilen 1,5 derecede tutmanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.
Yeni bir araştırmaya göre dünya liderlerinin COP26 İklim Zirvesi'nde vardığı anlaşma, dünyada bu yüzyılın sonuna kadar yaşanacak ısınmayı 2 derecede sınırlı tutabilir. Ancak uzmanlar, ısınmayı Paris İklim Anlaşması kapsamında hedef belirtilen 1,5 derecede tutmanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.
Nature adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma, ülkelerin COP26 taahhütlerini "eksiksiz ve vakitlice" uygulaması durumunda küresel ısınmanın 1,9-2 derece arasında artış göstereceğine işaret ediyor.
Ancak bilim insanları, dünyanın Paris İklim Anlaşması'nın hedeflediği 1,5 derece ısınma eşiğinin altında kalma ihtimalinin yüzde 6-10 kadar düştüğünü belirtiyor.
Kasım 2021'de İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen COP26 İklim Zirvesi'ne katılan dünya liderleri, karbondioksit emisyonlarını en kısa sürede azaltmak için bir dizi önlem içeren bir anlaşma imzalamıştı.
Bazı ülkeler ise net sıfır karbon hedefine yönelik daha uzun vadeli planlar belirledi. Bunlardan bir tanesi, 2070 yılına kadar net sıfıra ulaşacağı taahhüdünde bulunan Hindistan'dı.
Uzmanlar, dünyanın 1,5 dereceden fazla ısınmasının başta ada ülkeleri ve gelişen ülkeler olmak üzere tüm dünya için çok tehlikeli olacağını ifade ediyor. Isınmanın kontrol altına alınmadığı takdirde yüz yıldan kısa süre içinde kuraklık, deniz seviyelerinin yükselmesi ve çok sayıda canlı türünün tamamen yok olması gibi bir dizi felaket ve dev bir tahribatla baş başa kalacağımız aktarılıyor.
COP26 sırasında İklim Faaliyet Takibi (CAT) araştırmacıları, liderlerin hedefleri ve taahhütlerini inceledi, hepsinin vaktinde uygulanması durumunda küresel ısınmanın azalacağını tespit etti.
Ancak önemli olan soru, ısınmanın ne kadar azalacağı.
Kısa ve uzun vadeli hedefler
Akran denetimi sürecinden geçmiş bu yeni çalışma, CAT araştırmacılarının bulgularını analiz etmeye devam ediyor.
Araştırmacılar, ilk etapta COP26'ya katılan ülkelerin 2030 yılına kadarki kısa vadeli hedeflerini inceliyor.
Bu hedefler tek başına ele alındığında sıcaklık artışının bu yüzyılın sonuna kadar 2,6 dereceye tırmanması bekleniyor, milyonlarca kişinin hava felaketleri ile karşı karşıya kalması anlamına geliyor.
Ancak ülkelerin uzun vadede net sıfır hedefine doğru çalışmalarını sürdürmesinın ısınma üzerinde büyük bir etkisi olacağını gösteriyor.
Araştırmanın baş yazarı olan Melbourne Üniversitesi'nden Profesör Malte Meinshausen, "Bu, tüm planlarımızın uygulanması durumunda küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutma ihtimalimizin yüzde 50'den yüksek olduğunu belirten ilk çalışma" diyor ve devam ediyor:
"Ancak bu yüzyılda 1,5 hedefinin yüksek oranda üstüne çıkmamamız için çalışmalarımızı ciddi şekilde hızlandırmamız gerekiyor."
Araştırmacılar, gelişen ülkelere karbon salımlarını azaltmarı için madde ve teknik destek verilmesinin elzem olduğunu belirtiyor.
Ancak tüm hedeflerin yerine getirilmesi durumunda bile Paris Anlaşması'nın 1,5 derece eşiği ile sınırlı kalma ihtimalimizin yüzde 10'dan az olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, bunun başlıca sebebinin ise küresel karbon salımlarının kısa vadede yükselmesi olduğunu söylüyor.
Karbondioksit emisyonlarında yüzde 13 yükseliş
Bilim insanları 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarının yüzde 45 oranında azalması gerektiğini söylüyor.
Ancak bu çalışma, önümüzdeki 8 yıl içinde emisyonların yüzde 13 oranında yükseleceğini tespit ediyor.
Uluslararası Enerji Ajansı'nda çalışan ve araştırmanın yazarlarından olan Christophe McGlade, "Şu an bizim için en önemli şey 2030 yılına kadarki süreçte karbon salımlarını azaltmak" diyor ve devam ediyor:
"Örneğin yollarda hız sınırlarını düşürmek, petrol talebini düşürecek ve böylece karbondioksit emisyonlarını azaltacaktır. Hükümetlerin uzun vadeli hedeflerini destekleyecek bu tür uygulamalar getirmesi mümkün."
Bazı uzmanlar ise raporu farklı şekilde yorumluyor, küresel ısınmayı kontrol altına almak için atmosferden karbondioksiti çeken teknolojilere ihtiyacımız olduğunu savunuyor.
Araştırmayla bağlantısı olmayan ancak bu alanda çalışmalar yürüten ve Oslo merkezli Uluslararası İklim Araştırmaları Merkezi'nde çalışan Glen Peters, "1,5 derece eşiğinin artık neredeyse imkansız olduğunu, bu hedefe ulaşmanın tek yolunun atmosferden karbon çekmek olduğu mesajını yazıya dökerek anlatmak oldukça zor" diyor.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
İklim Zirvesi'nde verilen taahhütler küresel ısınmayı iki derecenin altında tutabilir/iklim-zirvesi-nde-verilen-taahhutler-kuresel-isinmayi-iki-derecenin-altinda-tutabilir-3408433
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!