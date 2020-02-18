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Dünyanın dört bir köşesinde iklim krizinin yarattığı etkiler görülürken, iklim değişikliği ve sıcak hava dalgalarının son kurbanı midyeler oldu.

Bilim insanları Yeni Zelanda'nın Northland bölgesindeki plajlarda yüzbinlerce midyenin sıcak hava dalgası nedeniyle kavrularak can verdiğini tespit etti. Uzmanlar ölümlerin artacağı uyarısında bulundu.

Auckland Üniversitesi'nden deniz bilimci Dr. Andrew Jeffs, deniz hayatının iklim değişikliği nedeniyle kısa süre içerisinde değişeceğini söyledi. Jeffs, midyelerin güneşin yoğun olduğu saatlerde pişerek öldüklerini belirtti.

Midyelerin son 10 yılda değişen hava koşulları nedeniyle zorluklar yaşadığını belirten Jeffs, koşulların giderek daha yıkıcı hale geldiğini belirtti. Yeni Zelandalı bilim insanı, "Deniz canlılarının oluşturduğu toplulukların değiştiğini göreceğiz. Bu gel-git bölgeleri zaten yaşamak için çok şiddetli bölgelerdi ve yaz boyunca çok sıcak güneş ışınlarına maruz kalıyordu. Şimdi bu koşullar daha da şiddetlendi. Sadece en güçlü bitki ve hayvanlar hayatta kalacaklar" ifadelerini kullandı.

Yerel Northern Advocate gazetesine konuşan bölge sakinlerinden Brandon Ferguson ise ölü midyelerin kokusunun keskin ve rahatsız edici olduğunu söyledi. Ferguson, "Midyelerin çoğu martılar ve diğer deniz canlıları tarafından temizlendi. Ancak hala yüzlerce ölü midye var. Bunu görmek kalp kırıcı. Onlara dokunmadık. Bizim gördüğümüz 500 binden fazla boş midye kabuğu vardı" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda hükümetinden yapılan açıklamada ise konuyla ilgili araştırmaların sürdüğü belirtilirken, halka midyelerin toplanmaması ve yenmemesi çağrısı yapıldı.