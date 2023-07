ARAŞTIRMALAR ET TÜKETİMİNİN DAHA FAZLA SERA GAZI SALIMINA NEDEN OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU

Araştırmaya göre yüksek miktarda et tüketen kişilerin diyeti her gün ortalama 10,24 kg sera gazı salımına yol açıyor. Az et tüketenler için bu miktar 5,37 kg'ye düşüyor. Vegan beslenen insanların günlük sera gazı üretimi ise 2,47 kg.