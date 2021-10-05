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İklim krizi: Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre iklim değişikli, küresel su krizine neden olacak
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) bugün açıkladığı son raporunda, iklim değişikliğinin küresel çapta su krizine yol açacağı uyarısında bulundu. WMO'ya göre 2018'de dünya çapında 3 milyar 600 milyon kişi, yılın en az bir ayı, su kaynaklarına erişimde sıkıntı yaşadı. Örgüt bu sayının 2050'ye kadar 5 milyarı aşacağı ve dünya nüfusunun yarısından fazla olacağı tahmininde bulundu.
Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre iklim değişikliği, su krizine neden olacak
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) bugün açıkladığı son raporunda, iklim değişikliğinin küresel çapta su krizine yol açacağı uyarısında bulundu.
WMO, 2018'de dünya çapında 3 milyar 600 milyon kişinin, yılın en az bir ayı, su kaynaklarına erişimde sıkıntı yaşadığını açıkladı.
Örgüte göre bu sayı 2050'ye kadar 5 milyarı aşacak. Yani dünya nüfusunun yarısından fazlası su sorunu yaşayacak.
WMO, kuraklıktan sellere, iklim değişikliğinin neden olduğu doğal afetlerin, su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını; iklim değişikliğinin can kayıplarına da yol açıp günlük yaşamı çok olumsuz etkilediğini vurguladı.
Örgüt, hükümetlere, iklim ve su politikalarında eşgüdüm içinde hareket etmeleri çağrısı yaptı, "su kaynaklarının yönetimi" konusunda iş birliğinin şart olduğunun altını çizdi.
WMO ayrıca dünya çapında sel ve kuraklık erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Örgütün raporunda vurgulanan diğer konular ise dünyanın doğal temiz su kaynağım olan buzulların eridiği ve güvenli su kaynaklarına erişimin, gıda güvenliği ve insan sağlığı için de hayati önem taşıdığı oldu.
İklim krizine karşı atılacak adımların görüşüleceği 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26), 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak.
COP26, Paris İklim Anlaşması'nın imzalandığı 2015'ten bu yana en önemli iklim zirvesi olarak görülüyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
SON DAKİKA: İklim krizi: Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre iklim değişikli, küresel su krizine neden olacak/iklim-krizi-dunya-meteoroloji-orgutu-ne-gore-iklim-degisikli-kuresel-su-krizine-neden-olacak-3211922
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