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İklim değişikliğiyle artan sıcaklıklar uyku kalitesini düşürüyor

Uzmanlara göre iklim değişikliği uyku kalitesini etkiliyor. Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Yetkin, dünyada artan hava sıcaklıklarıyla beraber uyku kalitesindeki bozulmanın da giderek artacağını söyledi

20.07.2022 - 12:34 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Yetkin, hava sıcaklıklarının uyku kalitesine etkilerine ilişkin açıklama yaptı.

  • Normal koşullarda vücudun akşam saatlerinde termoregülasyonun bir özelliğiyle ısı kaybederek uykuya başladığını belirten Yetkin, şunları anlattı: "Gece boyunca vücut ısısı düşer ve sabaha doğru tekrar artarak uyanıklık gerçekleşir. Akşam saatlerinde artan ortam ısısı, vücudun termoregülasyonunu bozarak uykunun gecikmesine ve sık uyanıklıklarla toplam uyku süresinde azalmaya neden olur. 

  • Çalışmalar uyku kalitesindeki düşüşün yaz mevsiminde daha belirginleştiğini, yaşlı ve düşük ekonomik seviyeye sahip olanların bu durumdan en çok etkilenenler olduğunu göstermektedir."

  • İklim değişikliğinin uyku kalitesini etkilediğini belirten Yetkin, gerek artan çevre sıcaklığı gerekse kasırga, hortum, orman yangınları ve sel gibi doğa olayların travmatik yanlarından uyku kalitesinin etkilendiğinin görüldüğünü söyledi. Yetkin, artan ısı değişikliğiyle sıklıkla gözlenen uykuya geçişte gecikme ve sık uyanmalarla beraber toplam uyku süresinde azalma gözlendiğini aktardı.

  • 'Bilimsel İlerleme İçin Amerikan Birliği' adlı kuruluş tarafından 2017'de yapılan bir araştırmaya atıfta bulunan Yetkin, "Dünyada artan hava sıcaklıklarıyla beraber uyku kalitesindeki bozulma da giderek artacak. Günümüzde her 100 kişinin ayda 3 gece yetersiz uyku uyuyabildiği gözlenirken, 2050'de bunun 6 gece, 2099'da 14 geceye çıkacağı tahmin ediliyor" bilgisini verdi.

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