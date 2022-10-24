İklim değişikliğinin faturası 145 milyar Euro

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), iklim değişikliğin AB ülkelerine ekonomik etkilerine ilişkin verileri yayımladı.
Buna göre, iklim değişikliği kötü hava koşullarına neden olurken, bu durum önemli miktarda ekonomik kayıplara yol açtı.
AB ülkeleri 2011'de 6,3 milyar Euro, 2012'de 3,7 milyar Euro, 2013'te 22,4 milyar Euro, 2014'te 11,7 milyar Euro, 2015'te 10 milyar Euro, 2016'da 9,6 milyar Euro, 2017'de 27,9 milyar Euro, 2018'de 22,1 milyar Euro, 2019'da 18,8 milyar Euro ve 2020'de 12,1 milyar Euro iklim değişikliği kaynaklı ekonomik kayıp yaşadı.
Sıcak hava dalgaları, sel ve fırtınalar da dahil olmak üzere iklim değişikliği kaynaklı olumsuz hava koşulları 2011 ila 2020 yılları arasındaki 10 yılda toplam 145 milyar Euro'nun üzerinde ekonomik kayba neden oldu.
EN YÜKSEK KAYIP 2017'DE
2011-2020'de en yüksek ekonomik kayıp 27,9 milyar Euro ile 2017 yılında gerçekleşti.
Ayrıca, iklim değişikliğine bağlı ekonomik kayıpların 30 yıllık hareketli ortalaması da son 10 yılda yıllık yaklaşık yüzde 2 artış gösterdi.
AB ülkelerinde 2020'de iklim kaynaklı kişi başına ekonomik kayıp ortalaması 27 Euro'yu buldu.
Bu dönemde iklim değişimiyle ilgili kişi başına en yüksek ekonomik kayıplar Yunanistan'da tespit edildi. Kişi başına ekonomik kayıp Yunanistan'da 90,6 Euro, Fransa'da 62,05 Euro, İrlanda'da 42,16 Euro, İtalya'da 41,45 Euro, Belçika'da 32,68 Euro, Lüksemburg'da 21,68 Euro ve Almanya'da 20,73 Euro oldu.
En düşük kişi başına ekonomik kayıp ise 0,69 Euro ile Bulgaristan, 3,65 Euro ile Slovenya, 4,10 Euro ile Slovakya ve 6,07 Euro ile İsveç'te belirlendi.
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