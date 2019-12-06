06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Madrid'in merkezinde, "İklim için Yürüyüş" temasında yapılan yürüyüşe 800'den fazla sivil toplum kuruluşuyla sol görüşlü bazı siyasi partiler destek verdi.Yüz binden fazla kişinin katıldığı gösteride, "Başka bir dünya yok" sloganları atılarak, siyasetçilere "eyleme geçin ve değişin" çağrısı yapıldı.
Aktör Javier Bardem ile şarkıcı Macaco ve Amaral gibi ünlüler de iklim değişikliğine karşı yürüyenler arasında yer aldı.- "Biz büyüyoruz ama bu siyasi eyleme dönüşmüyor"Öte yandan fenomen haline gelen İsveçli 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, gösteri öncesinde 4 aktivist gençle basın toplantısı düzenledi.Kendisini, iklim değişikliğine karşı ortaya çıkan gençlik hareketinin küçük bir parçası olarak gördüğünü vurgulayan Thunberg, "Aktivistler olarak her geçen gün büyüyoruz ve daha çok çalışıyoruz. Bir yıldır aktif haldeyiz ama bu siyasi eyleme dönüşmüyor. Siyasetçiler harekete geçmeli, artık bir dakika bile bekleyemeyiz." ifadesini kullandı.
"Sosyal adaletten konuşurken buna çevre adaletini de dahil etmemiz gerekir." diyen İsveçli aktivist, 13 Aralık'ta sona erecek COP25'ten somut kararlar çıkmasını ve insanların iklim sorununa karşı daha bilinçli olmasını umut ettiğini vurguladı.İklim değişikliğine karşı Thunberg öncülüğünde kurulan "Gelecek için Cumalar" adlı girişimin İspanya sorumlusu Alejandro Martinez de "Eğer siyasetçiler gerekli adımları atmazsa, gençler olarak hepimiz gelecekte hayatımızın nasıl etkilendiğini göreceğiz. İklim sorunu küresel ve Gelecek için Cumalar tüm dünyada var olan bir hareket." diye konuştu.
Thunberg, basının ve göstericilerin yoğun ilgisinden dolayı olası bir izdihamın önlenmesi için polisin tavsiyesiyle yürüyüş alanından ayrılmak zorunda kaldı.İspanyol ve yabancı gazeteciler gerek Greta Thunberg'in basın toplantısına gerekse gösteriye yoğun ilgi gösterdi.Madrid'deki COP25'e ve gösteriye katılmak için katamaran ile 3 hafta süren yolculukla okyanusu geçerek Lizbon'a gelen Thunberg, birkaç gün bu kentte kaldıktan sonra 10 saatlik tren yolculuğuyla bu sabah Madrid'e gelmişti.
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