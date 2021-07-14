ABD ve Rusya arasında iklim değişikliği görüşmesi

Başkent Moskova Kremlin'den gelen açıklamada ABD’nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry’nin bir çalışma için Moskova’da bulunduğunu belirtildi.

Çarşamba günü yapılan açıklamada Moskova ve Washington hattının iklim değişikliği çerçevesinde ortak çıkarlarına dikkat çekildi.

Putin, ABD’nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile yürütülecek diyaloğun politize olmaması gerektiğine dikkat çekti.