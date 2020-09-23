İklim değişikliği: Çin'den 2060'a kadar 'karbon nötr olma' sözü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin 2030'dan önce karbon salımında zirve yapmayı ve 2060'a kadar karbon salımını sıfıra indirmeyi hedeflediğini söyledi. Duyuru, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor.
"Karbon nötr olmak", bir kişi veya kurumun saldığı sera gazlarını dengelemek ve net olarak sıfır sera gazına ulaşabilmek için, salınan sera gazı miktarına eşdeğer sera gaz salımına engel olacak projeler gerçekleştirmesi anlamına geliyor.
Mevcut tüketimin azalması için ise güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve çalışmalarını sertifikalandırmak, "karbon nötr olmak" yolunda atılacak önemli adımlar olarak görülüyor.
Çin ise dünyanın en büyük karbondioksit üreticisi ve küresel karbon salımının yüzde 28'inden sorumlu.
Küresel iklim müzakereleri bu yıl durdu ve 2021'e kadar ertelendi.
Ancak Çin liderinin BM Genel Kurulu'ndaki açıklaması ve ülkesinin karbon salımıyla mücadeledeki planları, sürpriz oldu.
Şi Cinping tüm ülkelere koronavirüs pandemisinden sonra yeşil bir ekonomik toparlanmayı başarma çağrısı yaptı.
Çin şu ana dek karbon salımında en geç 2030'a dek zirve yapacağını söylemiş ancak uzun vadeli bir taahhütte girmekten kaçınmıştı.
Dünyanın büyük kısmının fosil yakıtlardan uzaklaşmaya başlamasına karşın, Çin'in karbon emisoynu 2018 ve 2019'da artmaya devam etti.
Covid-19 kriziyle ülkenin emisyonları Haziran itibarıyla yüzde 25 azaldı. Termik santraller, çimento ve diğer ağır sanayinin yeniden çalışmaya başlamasıyla eski seviyelerine geri döndü.
Gözlemciler, Şi'nin bu aşamada böyle bir açıklama yaparak, ABD'nin iklim sorununa karşı harekete geçmekteki isteksizliğinden faydalandığını söylüyor.
Greenpeace Asya'nın iklim politikası uzmanı Li Shuo "Şi Cinping'in BM'de, ABD Başkanı Trump'ın konuşmasından dakikalar sonra yaptığı iklim taahhüdü kesinlikle cesur ve hesaplı bir hamle" dedi.
Li ayrıca "Şi'nin iklim gündemini jeopolitik amaçlar için kullanmaya gösterdiği ilgiyi sergiliyor" diye konuştu.
2014'te Şi Cinping ve ABD Başkanı Barack Obama'nın vardığı sürpriz uzlaşma, Aralık 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşması'nın başlıca unsurlarından biri olmuştu.
Li Shuo'ya göre, Şi yeniden bir sürpriz yaptı.
"Şi, iklim kartını biraz farklı oynayarak küresel iklim politikalarına çok ihtiyaç duyulan bir ivme kazandırdı, ancak aynı zamanda dünyanın önüne ilginç bir jeopolitik soru da koydu. Çin küresel bir ortak soruna karşı ABD olmadan harekete geçti. Washington bunu izleyecek mi?"
Duyuruda yanıtı olmayan bir çok soru da var. Karbon nötr kavramından ne anlaşıldığı ve ülkenin bunu yapmak için hangi adımları atacağı gibi.
Eski ABD İklim Temsilcisi Todd Stern "Şi Jinping'in 2060'tan önce karbon nötr olma açıklaması büyük ve önemli bir haber. 2050'ye ne kadar yakın olursa, o kadar iyi" dedi.
"Çin'in daha sıkı politikalar izleyerek bu yola hemen gireceği açıklaması da memnun edici. 2030'dan önce karbon salımında zirve yapmak, Çin'in karbon nötr olması için hemen bir yola girmesi adına yeterli değil, ancak genel anlamda çok cesaret verici bir adım."
Çoğu gözlemci, Çin'in açıklamasının önemli bir adım olduğunu söylüyor. Özellikle de ülkenin dünya genelinde fosil yakıt geliştirilmesinin finanse edilmesinde oynadığı rolden.
Enerci ve İklim İstihbarat Birimi (ECIU) adlı düşünce kuruluşundan Richard Black "Çin sadece dünyanın en büyük karbon üreticisi değil, aynı zamanda en büyük enerji finansçısı ve pazarı. Dolayısıyla aldığı kararlar, dünyanın iklim değişikliğine yol açan fosil yakıtlardan uzaklaşmakta kaydettiği mesafe açısından şekillendirici bir role sahip" diyor.
"Bu duyuru aynı zamanda, son dönemde Şi'ye tam olarak bu adımı atması çağırısında bulunan AB liderleri için de bir teşvik oldu. Donald Trump ve Brezilya lideri Jair Bolsonaro'nun çabalarına karşın, gelecek yıl Glasgow'da yapılacak COP26 zirvesine giderken, iklim değişikliğiyle mücadele için uluslararası çabaların hala hayatta olduğunu gösteriyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!