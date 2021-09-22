İklim Değişikliği 26. Taraflar Konferansı Başkanı’ndan Emine Erdoğan’a Glasgow daveti

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında New York’ta açılan Türkevi’nde Birleşik Krallık milletvekili ve COP26 Başkanı Alok Sharma ile bir araya geldi.
Edinilen bilgiye göre, Sharma görüşmede Türkiye’de sıfır atık ve iklim değişikliği konularında toplumsal farkındalık oluşturmak için Emine Erdoğan’ın, First Lady olarak liderliğini ve öncülüğünü yakından takip ettiklerini ve bunun dünya ülkelerine örnek olduğunu belirterek Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve atık konularındaki başarılı çalışmalarını dikkatle izlediklerini ekledi.
COP26 başkanlığını yürüten Alok Sharma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetli olduğu Glasgow’daki iklim zirvesine Emine Erdoğan’ı da beklediklerini ifade etti.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Türkiye’nin İlkim Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar’ın da bulunduğu görüşmede ayrıca STK’larla buluşmaların ve Türk pavilyonunun önemine, İngiltere’deki rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji çalışmalarına ve atık yönetimine değinildiği öğrenildi.
İklim değişikliği konusunda liderlerin Glasgow’da iklim değişikliğiyle mücadele konusunda kararlılıklarını ifade etmelerinin önemine değinen Sharma, Türkiye’nin 2050 karbon nötr hedefi açıklamasının kıymetli olduğunu belirterek, Paris Anlaşması’nın Türkiye tarafından onaylamasının da tüm dünyanın iklim değişikliği mücadelesine güç vereceğini belirtti.
Emine Erdoğan, iklim krizinin sınırları aşan bir problem olduğuna dikkati çekerek, çözüm konusunda da küresel iş birliğinin önemine işaret etti. Son dönemde iklim değişikliğine bağlı sel, yangın gibi afetlerin ders niteliğinde olduğunu ifade ederek bu konu sadece çevre değil, ekonomi, tekstil, tarım, sağlık, turizmi yakından ilgilendirdiğini kaydetti.
Sorunların çözümü konusunda Glasgow zirvesinde başarılar dileyen Erdoğan, Türkiye’nin çevre hassasiyeti yüksek bir ülke olduğu ve bu yönde son yıllarda ciddi adımların atıldığını ve kamuoyunun farkındalığının da çok yüksek olduğunun altını çizdi.
Alok Sharma, görüşmeden sonra yaptığı Twitter paylaşımda Türkiye’de çevre sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapan Emine Erdoğan’la bir araya gelmekten duyduğu memnuniyetini belirterek, görüşmede COP26 öncesinde Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele planlarını ele aldıklarını yazdı.
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