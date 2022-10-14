Neyse ki tablo camla kaplı olduğu için zarar görmedi ancak ufak hasarlar aldığını polis belirtti. İki aktivist tabloya zarar vermekten protestocu gözaltına alındı.

Sosyal medyada ise olaya tepkiler büyüyor. İnsanlardan gelen tepkiler arasında “Bu yapılan şey sadece insanları kızdırıyor” gibi görüşler yer alıyor.