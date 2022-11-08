Just Stop Oil'in kurucusu gözaltına alındı

İngiltere, petrol ve gaz şirketlerinin Kuzey Denizi'ndeki fosil yakıtları keşfetmesine izin vermek için yeni bir ruhsat kampanyası başlatmıştı. Yaklaşık 900 bölgenin teklif edildiği, Kuzey Denizi Geçiş Otoritesi’nin bölgede petrol ve gaz çıkaracak şirketlere 100'den fazla ruhsat verileceği aktarılmıştı. İklim aktivistleri bu keşiflerin ve ruhsat izinlerinin iptal edilmesini talep ediyor.

JUST STOP OIL EYLEMLERİ

Görsel: Anadolu Ajansı

İklim aktivist grubu Just Stop Oil son dönemde sık sık adını duyuran bir topluluk. İlk eylemlerini 14 Şubat'ta başlatan hareket, özellikle Temmuz ayından bu yana kesintisiz protestolar düzenliyor.

Grup Mart ayında 75. Britanya Akademisi Film Ödülleri'ni (BAFTA) kırmızı halısını basarak dikkatleri üzerine çekti. Aynı ay içerisinde İngiliz takımı Liverpool'un maçında Louis McKechnie adlı eylemci kendisini kale demirlerine boynundan bağladı.

İlerleyen dönemler içerisinde ise Londra'da M4 otoyolunda bir petrol tankerini durdurdu, Britanya Grand Prix'ini bastılar.

Ancak ne olduysa Temmuz ayından sonra oldu. İlk olarak Londra Ulusal Galeri'sinde John Constable'ın 1821 tarihli The Hay Wain tablosu, Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosunun kopyası, Hollandalı ressam Van Gogh'un Ay Çiçekleri tablosu ve Claude Monet'in Les Meules adlı tablosu hedef alındı. Son olarak ise İspanya'da bir müzede Francisco Goya'nın eserleri hedef olmuştu.

Tüm eylemlerde tablonun camla kaplı korunuyor olması nedeniyle esere bir zarar gelmese de aktivistler "Hangisi daha değerli? Sanat mı yoksa hayat mı? Sanat gıdadan, adaletten daha mı değerli? Bir resmin korunmasını mı yoksa gezegenimizin korunmasını mı daha çok önemsiyorsunuz?" demişti.

Grup kendi sayfalarında neden tarihi eserlere saldırarak çevre konusunda dikkat çekmek istedikleri konusunu ise "Bu hayatta kalmamızı sağlamanın ilk adımı. Zaten yakmayı göze alabileceğimizden daha fazla petrol ve gazımız var. Fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı tamamen sona erdirelim. Yenilenebilir kaynaklarla ilerleyerek ve enerji talebini azaltarak; nasıl seyahat ettiğimizi yeniden düşünerek ve kimsenin geride kalmamasını ve herkesin sesinin duyulmasını sağlayarak bunu yapalım" diyerek açıklıyor.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve Associated Press'ten servis edilmiştir.