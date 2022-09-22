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İkiztepe kazıları Karadeniz tarihine ışık tutuyor

Samsun'un Bafra ilçesinde 1974 yılında başlatılan ve bugüne kadar 15 bine yakın arkeolojik buluntunun ortaya çıkarıldığı İkiztepe Höyüğü'ndeki kazılar, Karadeniz'in geçmişi hakkında önemli ipuçları veriyor

22.09.2022 - 15:11 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Samsun'un Bafra ilçesindeki İkiztepe köyü sınırları içinde yer alan İkiztepe Höyüğü'nde 1974 yılında başlayan ve 2012 yılında son bulan, Prof. Dr. Önder Bilgi'nin uzun yıllar başkanlık ettiği kazılar, Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt başkanlığında 2021 yılında yeniden başladı.

  • Kızılırmak Nehri'nin denize döküldüğü bölgede yer alan, farklı kültür katlarına sahip höyükte bugüne kadar çıkarılan yaklaşık 15 bin buluntu, Samsun Arkeoloji ve Bafra Müzesi'nde sergileniyor.

  • KAZDIKÇA TARİH KATMANI ÇIKIYOR

    Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt, öğrencilik yıllarında ilk kazı deneyimini İkiztepe Höyüğü'nde gerçekleştirdiğini ve araştırma görevlisi olduğu yıllarda da kazı çalışmalarında bulunduğunu dile getirdi.

  • İkiztepe Höyüğü kazılarının sadece Karadeniz için değil Türkiye geneli için de önem arz ettiğini vurgulayan Beyazıt, Hitit öncesi ilk Tunç Çağı ve Geç Kalkolitik dönemin izlerinin arandığı bölgenin, birçok açıdan arkeolojik ve kültürel değer taşıdığını söyledi.

  • Beyazıt, bölgede yaşayan halkın maden işçiliğini ve tekstil üretimini iyi bilmeleri, 690 iskeletin yer aldığı toplu mezarlık ve ameliyatlı kafataslarının, İkiztepe'yi diğer kazı bölgelerinden ayırdığını ifade etti.

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