İkizlere hamile kadının ölümünde korkunç detay!

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı'nın dün evinin banyosunda ölü bulunmasıyla ilgili koca ikinci kez gözaltına alındı.
Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan 2 çocuk annesi olan ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı'dan (43) uzun süre haber alamayan yakınları, kadının erken doğum yapabileceğini düşünerek durumu dün polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
KÜVETTE ÖLÜ BULUNDU
Sağlık ekipleriyle birlikte eve gelip odaları kontrol eden polis ekipleri, Çaltı'yı banyonun küvetinde hareketsiz şekilde buldu. Başından yaralı olan Çaltı'nın öldüğü belirlendi. İlk belirlemelere göre ikiz bebeklere 5 aylık hamile olan 2 çocuk annesinin kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirilirken, Çaltı'nın vücudunda kesici ve delici alet yarası tespit edilmedi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Olayla ilgili soruşturma kapsamında ölümü şüpheli bulunan Çaltı'nın eşi Ramazan Çaltı, polis tarafından gözaltına alındı. Ramazan Çaltı (46), eşinin ölümüyle ilgili çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle adliyeye sevk edildi. Ramazan Çaltı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KORKUNÇ DETAY ÖN OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI
Genç kadının Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda ön otopsisi tamamlandı. Raporda korkunç bir detay da ortaya çıktı. Çaltı'nın boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında boğuşmadan kaynaklanan çizikler tespit edildi. Ayrıca Hatice Çaltı'nın tırnaklarında deri dokuları bulundu ve adli tıp incelemesine gönderildi.
SAVCININ İTİRAZI İLE 2'İNCİ GÖZALTI
Buldan Cumhuriyet Savcısı'nın karara hemen itiraz etmesi üzerine aynı gece Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada itirazın kabulüne ve şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. Şüpheli adli kontrolle serbest kaldıktan saatler sonra yeniden gözaltına alındı. Şüpheli bir kez daha mahkemeye sevk edilecek.
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