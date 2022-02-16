İkizlere acı veda!

Manisa'nın Kula ilçesindeki çiftlik evinde çıkan yangında, dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan (3) adlı ikizlerin cenazesi, memleketleri İzmir'de toprağa verildi. Çocuklarını kurtarmaya çalışırken yaralanan Ramazan Atalan, cenazede güçlükte ayakta durdu.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kula ilçesine bağlı kırsal Şeritli Mahallesi, Bakacak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İlker Kırlı'ya ait hindi çiftliğinde çalışan ailenin kaldığı evde elektrikli sobadan yangın çıktı. Bu sırada çiftlikte çalışan Hatice-Ramazan Atalan, kaldıkları evden yükselen dumanı fark etti. İtfaiye ekiplerine haber veren çift, ikiz çocukları Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan'ı kurtarmak için içeri girdi. Çocuklarına ulaşan çift, kendi imkanlarıyla ikizlerini Kula Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede, yoğun dumandan zehirlendiği belirlenen ikizler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ELEKTRİK SOBASININ KABLOLARI ERİMİŞ
İkizler için öğle vakti memleketleri İzmir'in Konak ilçesindeki Hava Şehitleri Camii'nde tören düzenlendi. Cenazeye ikizlerin ailesi ve yakınları katıldı. Baba Atalan güçlükle ayakta dururken, akrabalardan biri cenazede bayıldı. Namazın ardından ikizlerin cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin yangınla ilgili hazırladığı rapor ortaya çıktı. Raporda, fişi prize takılı bırakılan veya unutulmuş olan elektrikli sobanın kablo bağlantı yerlerinde kısa devre oluştuğu, bu nedenle kabloların erimiş olduğu ve yangının bu nedenle çıkmış olabileceğinin öngörüldüğü belirtildi.
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