İkizler Memo - Can bu akşam neden yok? İkizler Memo - Can yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? soruları dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. 12 Ocak KANAL D yayın akışına göre İkizler Memo - Can bu akşam saat 22.00'de tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. İşte İkizler Memo - Can'ın yeni bölümüne dair tüm detaylar...

İKİZLER MEMO - CAN NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İkizler Memo - Can'ın yeni bölümü yılbaşının ardından televizyon kanallarının yenilediği reklam sözleşmeleri nedeniyle yayınlanmıyor. Bütün televizyon kanallarındaki diziler için durumun şu an aynı olduğu söyleyebiliriz. Bu durum 1 ila 3 hafta arasında değişe bir süreyi kapsıyor. Anlaşmalar tamamlandığında diziler kaldıkları yerden yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam edecek. İkizler Memo - Can'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi bir duyuru gelir gelmez detaylar haberimizde olacak.

İKİZLER MEMO - CAN 10. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahmut ve Osman yeni bir işe girişirler fakat bu iş onların başına beklemedikleri şekilde bela açar! Diğer yandan Onur ve Can kurulan bir komplo sonucu ölüm ile burun buruna gelir.

Osman ve Mahmut aralarındaki buzları eriterek yeni bir iş kurmaya karar verirler. Evlere yemek servisi yapacaklardır, el ilanı bastırıp dağıtırlar. Fakat Osman yanlışlıkla bir eve yemek götürünce başlarına hiç de ummadıkları bir bela açılır. Saflığının kurbanı olan Osman hem polisle hem de sevdiği kızın babası Mahmut ile sıkıntı yaşar. Onur ise evinde her şeyden habersizce uyurken ölüm ile burun buruna gelir. Can ve diğer ev ahalisi de bu durumdan etkilenir.

Memo artık malikanede yaşamaya başlar ama buradaki düzene alışması zaman alacaktır. Melek oğlunun yokluğunu çok arar ama Memo için ayakta kalması gerekmektedir.

Mahmut, Osman’ı yemek yapıp mahallede satması için yönlendirir. Büyük ümitlerle başladığı bu iş Osman’ın başına yine belalar açacaktır. Onur ve Melek’i bir arada görmek isteyen ikizler, anne ve babalarına sevimli bir oyun oynayacaktır.

