Adanaspor Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü tur mücadelesinde sahasında Adıyaman FK´yi konuk etti. Ev sahibi maçı 2-0 kazanırken karşılaşmanın iki hakemi arasındaki bağ dikkat çekti. Orta hakem Batuhan Gültek´in yan hakemliğini ikiz kardeşi Burak Gültek yaptı.

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