İkiz Göller'de kış güzelliği yaşanıyor

Bölgede her mevsim farklı güzelliklerin ortaya çıktığını vurgulayan Çetin, "Çevre ilçeler ve illerimizden bu alana günün farklı zamanlarında insanlar geliyor. Ayrıca bu alanda hayata geçireceğimiz bir tesisle İkiz Göller daha güzel ve kullanışlı hale gelecek" dedi.