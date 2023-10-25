Baba oğulun feci sonu! Otomobil çarptığı ağaçta ikiye katlandı
Burdur'da, seyir halindeyken kontrolden çıkıp, savrulan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak ikiye katlandı. Feci kazada otomobilde bulunan baba ile oğlu hayatını kaybetti
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Burdur'da, kontrolden çıkan otomobilin savrularak refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu baba ile oğlu feci şekilde can verdi.
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Kaza, saat 13.20 sıralarında Bucak ilçesi Kızılkaya Korkuteli yolunda meydana geldi.
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Korkuteli istikametinden Bucak istikametine seyir halinde olan Oğuzhan Tutumlu (37) idaresindeki otomobil, kavşaktaki virajda kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı.
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Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç sürücüsü Oğuzhan Tutumlu ile babası Hasan Hüseyin Tutumlu'nun (68) hayatını kaybettiği belirlendi.
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İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında baba ile oğlunun cansız bedenleri araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
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Olay yerine gelen savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri, Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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