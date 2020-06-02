DHA

İngiltere'de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı.

DHA'nın haberine göre Kuzey İrlanda’da evlilik dışı dünyaya gelen David McBride (58) ve Helen Ward (52) kardeşler, doğdukları yıl anneleri tarafından bir çanta içinde terk edildi. İki kardeş bir televizyon programı sayesinde bir araya geldi.

50 yılı aşkın süredir birbirlerinden habersiz olan kardeşlerden David McBride'ın 1962 yılında, Helen Ward'ın ise, 1968 yılında bir çantada bulunduğu belirtildi.

DNA ÖRNEĞİ SAYESİNDE TÜM BİLGİLERE ULAŞTI

Ailesini bulmak için bir televizyon programına katılan David, DNA örneği sayesinde 1962 yılında Kuzey İrlanda’da Protestan bir babanın ve Katolik bir annenin evlilik dışı çocuğu olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine harekete geçen David, annesi tarafından bir alışveriş torbası içinde bir arabanın ön koltuğuna bırakıldığını, kardeşi Helen'ın da annesi tarafından 1968 yılında, yine aynı tarz alışveriş torbasında bir telefon kulübesine bırakıldığı detaylarına ulaştı.

TELEVİZYON PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİLER

David, yapılan araştırmalar sonucunda, İrlanda’nın başkenti Dublin’de yaşayan bir kız kardeşi olduğunu öğrendi. Kırmızı bir çanta içinde terk edilen iki kardeş, TV programı sayesinde bir araya geldi. Birbirlerinden 50 yılı aşkın süredir haberdar olmayan iki kardeşin buluşma anı sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.