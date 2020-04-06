İslam’ın 5 şartından biri olan ve Müslüman âlemi için farz olarak buyurulan namaz, dinin temeli olarak nitelendirilmektedir. Bu sebeple namaz kılmak tüm müminlerin doğru olarak bilmeleri gereken bir durumdur. Buna istinaden ikindi namazı kılınışı da birçok vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Peki, ikindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekâttır? İkindi namazında okunacak dualar ve sureler hangileridir? İkindi namazı ile ilgili merak edilen tüm detayları araştırdık.

İkindi Namazı Kaç Rekâttır?

Öğle ve akşam namazı arasında kılınan ikindi namazı 4 rekât sünnet, 4 rekât farz olmak üzere toplam 8 rekâttır. Önce 4 rekât sünneti kılınır.

İkindi Namazı Nasıl Kılınır? İkindi Namazında Okunacak Dualar ve Sureler Hangileridir?

İkindi Namazının Dört Rekât Sünneti

Rekât

Yüzünüz kıbleye dönük şekilde olarak "Niyet ettim Allah rızası için İkindi namazının dört rekât sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır yani eller erkekler kulak hizası, kadınlarda göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılıp tekbir alınarak namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz “Allahu Ekber” İftitah Tekbiri alır yani eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okuruz

Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz “Allahu Ekber” İftitah Tekbiri alır yani eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.

Besmele çekeriz

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz “Allahu Ekber” İftitah Tekbiri alır yani eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız

İkindi Namazının Dört Rekât Farzı

Rekât

4 rekât sünneti kıldıktan sonra "Niyet ettim Allah rızası için İkindi namazının dört rekât farzını kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri yani elleri ellerimizi yukarı kaldırarak namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz “Allahu Ekber” İftitah Tekbiri alır yani eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz “Allahu Ekber” İftitah Tekbiri alır yani eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz “Allahu Ekber” İftitah Tekbiri alır yani eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız