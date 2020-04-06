06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İslam’ın 5 şartından biri olan ve Müslüman âlemi için farz olarak buyurulan namaz, dinin temeli olarak nitelendirilmektedir. Bu sebeple namaz kılmak tüm müminlerin doğru olarak bilmeleri gereken bir durumdur. Buna istinaden ikindi namazı kılınışı da birçok vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Peki, ikindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekâttır? İkindi namazında okunacak dualar ve sureler hangileridir? İkindi namazı ile ilgili merak edilen tüm detayları araştırdık.
İkindi Namazı Kaç Rekâttır?
Öğle ve akşam namazı arasında kılınan ikindi namazı 4 rekât sünnet, 4 rekât farz olmak üzere toplam 8 rekâttır. Önce 4 rekât sünneti kılınır.
İkindi Namazı Nasıl Kılınır? İkindi Namazında Okunacak Dualar ve Sureler Hangileridir?
İkindi Namazının Dört Rekât Sünneti
Yüzünüz kıbleye dönük şekilde olarak "Niyet ettim Allah rızası için İkindi namazının dört rekât sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır yani eller erkekler kulak hizası, kadınlarda göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılıp tekbir alınarak namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz “Allahu Ekber” İftitah Tekbiri alır yani eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okuruz
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz “Allahu Ekber” İftitah Tekbiri alır yani eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.
Besmele çekeriz
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz “Allahu Ekber” İftitah Tekbiri alır yani eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız
İkindi Namazının Dört Rekât Farzı
4 rekât sünneti kıldıktan sonra "Niyet ettim Allah rızası için İkindi namazının dört rekât farzını kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri yani elleri ellerimizi yukarı kaldırarak namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz “Allahu Ekber” İftitah Tekbiri alır yani eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu okuruz
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz “Allahu Ekber” İftitah Tekbiri alır yani eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz “Allahu Ekber” İftitah Tekbiri alır yani eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!