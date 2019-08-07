11'inci Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde, Büyükelçiler onuruna düzenlenen çalışma yemeği, Türk iş dünyası ile diplomatik misyon temsilcilerini bir araya getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin katılımlarıyla Ankara’da gerçekleştirilen çalışma yemeğinde, Türkiye ve iş dünyası için ticari diplomasinin taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Çalışma yemeğinin açılış konuşmasını görüşmelerden çıkan sonuçlarla ilgili kısa bilgiler veren DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK’in ‘Ticari Diplomasi’ misyonuyla dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterirken, Türkiye’yi temsil eden Büyükelçiler ve Ticaret Müşavirlerinden aldığı desteğin çok değerli olduğunu belirtti.

Olpak, "Dünya çapındaki beşinci büyük küresel temsil ağına sahip ülkemizin, bu değerli kaynağından da ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için daha fazla yararlanmak en büyük arzumuz. Bu hedefle birlikte, DEİK İş Konseyi Başkanlarımız ve Büyükelçilerimiz buluşmasında bu yıl yeni bir formata geçtik. İş Konseyi Başkanlarımız ile o ülkedeki Büyükelçimiz birebir görüşmeler gerçekleştirdi ve öneri ile çalışmalarımızı bölgeler bazında konsolide ederek değerlendirdik" dedi.

'ASYA PASİFİK ÜLKELERİ İLE TİCARETİMİZİ DENGELEMEMİZ GEREKİYOR'

Türkiye’nin Afrika açılımı açısından Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması’nın yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Olpak, "Afrika açılımımızda ve yatırım kararlarımızda bu anlaşma çok önemli bir etken olacak. Seneye gerçekleştireceğimiz Türkiye-Afrika 3'üncü Ortaklık Zirvesi ile eş zamanlı olarak, Ekonomi ve İş Forumumuz da yer alacak. Öte yandan Amerika kıtasındaki en büyük ticari ortağımız ABD ile ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarmamız oldukça büyük önem taşıyor. Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR ülkeleri) ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması sebebiyle, Türkiye’nin de MERCOSUR ile imzalayacağı serbest ticaret anlaşması çok daha önemli hale gelmiştir" dedi.

Olpak, Avrasya’da, Çin’in Kuşak ve Yol projesi kapsamında yoğun alt yapı yatırımları yapıldığını vurgulayarak, "Bu projenin, Orta Asya ülkeleriyle Türkiye’nin bağlarını daha kuvvetli hale getirecek şekilde sürdürülmesini sağlamalıyız. Ayrıca, bölge ülkelerine üst düzey ziyaretlerimizi sıklaştırmamız, ekonomik ilişkilerimizi geliştirmemiz adına büyük önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Asya Pasifik ülkelerinin de dış ticaret açığının büyük kısmını oluşturduğunu aktaran DEİK Başkanı, "Bu ülkelerle ticaretimizi daha dengeli hale getirmemiz için bölge ülkelerinde Türkiye’nin tanıtımına daha fazla odaklanmalıyız. Böylece hem bu ülkelere ihracatımızı artırabilir, hem de başta Çin olmak üzere bu ülkelerden ülkemize gelen yatırımları ve turist sayısını artırabiliriz" dedi.

'KAYNAKLARIMIZI SANAYİYİ GÜÇLENDİRECEK ALANLARA KAYDIRMALIYIZ'

Büyümemizin önündeki engellerin yavaş yavaş ortadan kalktığı ve dış ticaret dengesinin iyileştiği bir döneme girildiğini belirten Nail Olpak, "Yılın ikinci yarısında, enflasyonun daha da düşmesi ve daha iyi bir istihdam oranıyla, büyümenin güçleneceğini öngörüyoruz. Hem küresel faizler, hem de ülkemizdeki faizlerin düşmesiyle birlikte yatırım yapabilme şartlarımızın daha uygun hale gelmesini bekliyoruz. Tasarruflarımızı da arttırarak, kaynaklarımızı, büyümeyi destekleyecek ve sanayimizi güçlendirecek alanlara kaydırmalıyız. Atılacak kararlı adımlar ve reformlarla birlikte, daha çok ve nitelikli üretmek ve istikrarlı büyümek için, iş dünyası olarak daha çok çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'BREXIT İÇİN ÖZEL ÇALIŞILIYOR'

DEİK’in, Türk iş dünyası için güncel içerikli ve özel çalışmalara imza attığını belirten Nail Olpak, "Brexit kapsamında ‘Türkiye - Birleşik Krallık - AB İlişkilerinde Siyasi ve Ekonomik Riskler ve Fırsatlar’ konusunu özel olarak çalışıyoruz ve sona yaklaştık. Siyasi anlamda yaşanan gerilimlerden bağımsız olarak, ABD ile aramızdaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi ise bir başka önemli başlığımız. Tüm paydaşları bir araya getirdiğimiz bu çalışmayı, Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda sürdürüyoruz. 70 civarında ekonomiyi doğrudan etkileyecek olan Çin’in ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ni de fırsatları ve tehditleriyle birlikte irdeleyen çalışmamızı Ticaret Bakanımıza sunduk, kamuoyuyla da paylaşacağız. 3'üncü ülkelerde ortak projeler geliştirmek üzere Fransa, Macaristan, İngiltere, Almanya ve Japonya’nın yetkilileri ile birlikte seri görüşmeler yapıyoruz. Ticaret Bakanlığımızca belirlenen hedef ülkeler, Çin, Rusya, Hindistan ve Meksika ile ilgili de Pazar Rehberleri hazırlıyoruz" ifadesini kullandı.