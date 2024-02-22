CEMRE DÜŞMESİ İNANIŞI NEREDEN GELİYOR?

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre adı verilen cinin bahar getirdiğine inanılır. Söz konusu cin; ilkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir, sonra buzların üzerine düşerek onları eritir ve en sonunda yer altına girerek toprağı ısıtır. Isınan toprak buharlaşarak havayı ısıtır ve böylece bahar gelmiş olur.