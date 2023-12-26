İkinci transfer sezonunun başlayacağı tarih: Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?
2023-2024 yılı Süper Lig sezonunda birinci devre ertelenen 17. hafta maçları haricinde tamamlandı. İlk yarının sona ermesinin ardından gözler, ara transfer tarihlerine çevrildi. Süper Lig ekipleri ikinci transfer sezonunun başlamasıyla yeni transferle takımlarını güçlendirecek. İşte 2023-2024 Süper Lig ara transfer döneminin başlayacağı tarih...
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Ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sezon başında 2023-2024 yılı yaz ve ara transfer dönemi takvimini duyurdu. Takımlar ikinci transfer döneminin başlamasıyla eksik bölgelerine takviye yaparak transfer tescilinde bulunacak. Peki, "Ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor?" İşte ara transfer sezonu tarihleri...
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ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sezon başında transfer dönemlerine ait takvim yayınlandı. Ara transfer ve tescil dönemi 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te sona erecek.
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Bu sezon da sıkışık takvim sebebiyle ligin 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Buna ek olarak 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31. Hafta müsabakaları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içi oynanacak.
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YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTTİ?
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.