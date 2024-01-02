İkinci transfer sezonu başlıyor! Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 yılı ara transfer dönemi tarihlerini duyurdu. Süper Lig'de ilk yarı 25 Aralık'ta oynanan 18. hafta müsabakaları ile sona ermesinin ardından gözler, ikinci transfer tescil sezonun başlayacağı tarihe çevrildi. Süper Lig ekipleri ara transfer dönemimde eksik bölgelerini yeni transferlerle güçlendirmeyi hedefliyor. İşte 2024 ara transfer döneminin başlayacağı tarih...
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Süper Lig'de ilk yarı 16. hafta maçları haricinde 18. hafta maçları ile tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) transfer dönemlerine ait takvimi yayınlandı. Böylece ikinci transfer döneminin başlayacağı ve sona ereceği tarihler belli olmuş oldu. Peki, "2024 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?" İşte ikinci transfer tescil dönemine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sezon başında transfer dönemlerine ait takvim yayınlandı. Ara transfer ve tescil dönemi 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te sona erecek.
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Bu sezon da sıkışık takvim sebebiyle ligin 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Buna ek olarak 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31. Hafta müsabakaları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içi oynanacak.
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YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTTİ?
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.