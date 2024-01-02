Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        44
        Galatasaray
        GS
        44
        Trabzonspor
        TS
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Beşiktaş
        BJK
        29
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        27
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        26
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        24
        Kasımpaşa
        KSM
        23
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        21
        MKE Ankaragücü
        MKE
        20
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        15
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        14
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol İkinci transfer sezonu başlıyor! 2024 Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? - Futbol Haberleri

        İkinci transfer sezonu başlıyor! Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 yılı ara transfer dönemi tarihlerini duyurdu. Süper Lig'de ilk yarı 25 Aralık'ta oynanan 18. hafta müsabakaları ile sona ermesinin ardından gözler, ikinci transfer tescil sezonun başlayacağı tarihe çevrildi. Süper Lig ekipleri ara transfer dönemimde eksik bölgelerini yeni transferlerle güçlendirmeyi hedefliyor. İşte 2024 ara transfer döneminin başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 21:08 Güncelleme: 02.01.2024 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig'de ilk yarı 16. hafta maçları haricinde 18. hafta maçları ile tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) transfer dönemlerine ait takvimi yayınlandı. Böylece ikinci transfer döneminin başlayacağı ve sona ereceği tarihler belli olmuş oldu. Peki, "2024 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?" İşte ikinci transfer tescil dönemine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sezon başında transfer dönemlerine ait takvim yayınlandı. Ara transfer ve tescil dönemi 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te sona erecek.

        • 3

          Bu sezon da sıkışık takvim sebebiyle ligin 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Buna ek olarak 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31. Hafta müsabakaları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içi oynanacak.

        • 4

          YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTTİ?

          Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

          Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan’ın kırık telefonundan flaş gelişme
        Seçil Erzan’ın kırık telefonundan flaş gelişme
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        İsrail'den Hamas'ın Beyrut'taki ofisine saldırı
        İsrail'den Hamas'ın Beyrut'taki ofisine saldırı
        Dünyaca ünlü bisikletçi Melissa Hoskins hayatını kaybetti
        Dünyaca ünlü bisikletçi Melissa Hoskins hayatını kaybetti
        İstanbul'da ramatçı vurgunu iddiası!
        İstanbul'da ramatçı vurgunu iddiası!
        Netanyahu'nun halk desteğinde tarihi düşüş
        Netanyahu'nun halk desteğinde tarihi düşüş
        İETT otobüsü önce araca sonra duvara çarptı!
        İETT otobüsü önce araca sonra duvara çarptı!
        MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon!
        MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon!
        Yeni hocayı duyurdular!
        Yeni hocayı duyurdular!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        Habertürk Anasayfa