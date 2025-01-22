İkinci soruşturmada takipsizlik kararı

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş cinayeti ile ilgili başlatılan ikinci soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yıldırım, Eski Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli için kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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Savcılığın takipsizlik kararında, "Haklarında adam öldürmeye iştirak suçu kapsamında soruşturma başlatılmış ise de şüphelilerin, kamu davası açılan şüphelilerle birlikte hareket edip suça katıldıklarına ve suçun icra hareketini gerçekleştirdiklerine, şüpheli Olcay Kılavuz hakkında suçluyu kayırma suçunu işlediğine dair haklarında kamu davası açılmasını gerektirir somut suç şüphesini gösterir delil bulunmadığı" ifadeleri yer aldı.

AYŞE ATEŞ'TEN PAYLAŞIM

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, takipsizlik kararının ardından yaptığı paylaşımda, "Az önce elime ulaşan yargı kararına göre iddianame hazırlanmasını beklediğimiz ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu kararla birlikte Sinan Ateş’in neden katledildiği, katledilmesi talimatını kimlerin verdiği gibi sorular cevapsız kaldı" ifadelerini kullandı.