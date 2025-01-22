Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İkinci soruşturmada takipsizlik kararı | Son dakika haberleri

        İkinci soruşturmada takipsizlik kararı

        Sinan Ateş cinayetinde açılan ikinci soruşturmada 22 şüpheli için takipsizlik kararı verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 17:20 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci soruşturmada takipsizlik kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş cinayeti ile ilgili başlatılan ikinci soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yıldırım, Eski Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli için kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

        Savcılığın takipsizlik kararında, "Haklarında adam öldürmeye iştirak suçu kapsamında soruşturma başlatılmış ise de şüphelilerin, kamu davası açılan şüphelilerle birlikte hareket edip suça katıldıklarına ve suçun icra hareketini gerçekleştirdiklerine, şüpheli Olcay Kılavuz hakkında suçluyu kayırma suçunu işlediğine dair haklarında kamu davası açılmasını gerektirir somut suç şüphesini gösterir delil bulunmadığı" ifadeleri yer aldı.

        AYŞE ATEŞ'TEN PAYLAŞIM

        Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, takipsizlik kararının ardından yaptığı paylaşımda, "Az önce elime ulaşan yargı kararına göre iddianame hazırlanmasını beklediğimiz ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu kararla birlikte Sinan Ateş’in neden katledildiği, katledilmesi talimatını kimlerin verdiği gibi sorular cevapsız kaldı" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sinan Ateş
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Habertürk Anasayfa