İkinci sokağa çıkma yasağında sepeti atıştırmalıklar doldurdu

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trendbox'tan yapılan açıklamaya göre, analizde, ikinci sokağa çıkma yasağının önden duyurulması nedeniyle alışverişlerin tüm haftaya yayıldığı görüldü. İstanbullular, ikinci sokağa çıkma yasağı öncesi son gün olan 17 Nisan'da en yoğun alışverişi 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirdi.
Trendbox'un elde ettiği verilere göre, ilk sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 10 Nisan akşamı saat 22.00 ila saat 24.00 arasında yaşanan alışveriş izdihamı, 17 Nisan akşamı aynı saatlerde yerini sakinliğe bıraktı.
10 Nisan akşamı en çok tercih edilen ürünler ekmek, su, süt, makarna gibi temel gıdalardan oluşurken, ikinci sokağa çıkma yasağının son günü 17 Nisan’da ise bisküvi, kek, çikolata, kuru yemiş gibi atıştırmalıklar oldu. 17 Nisan akşamı yapılan alışverişlerde en fazla artış dondurmada görüldü. 10 Nisan'da talep gören ürünler arasında yer alan un, bu kez tercih edilmedi.
10 Nisan akşamı yapılan alışverişlerin yüzde 80'inde çoklu ve büyük paketler, 1 ya da 2,5 litre gibi büyük boy ürünler tercih edilirken, 17 Nisan akşamı ise bu oran yüzde 55 seviyelerinde kaldı.
Trendbox'un analiz ettiği alışveriş trendlerine göre, ikinci sokağa çıkma yasağının erken açıklanması nedeniyle alışveriş tüm haftaya yayıldı. Hafta boyunca temel gıda alışverişi yapılırken, son gün 17 Nisan'da daha çok atıştırmalık ürünler vatandaşın torbasına girdi.
- Koronavirüs sürecinde alışveriş eğilimleri
Trendbox'a göre, koronavirüs vakasının Türkiye'de açıklandığı ilk gün olan 11 Mart itibarıyla bakkallardan sırasıyla en çok kolonya, el temizleyici, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı gibi temizlik ürünleri ile un, makarna, konserve balık, hazır çorba gibi uzun süre dayanabilecek ve daha çok evde yapılabilecek, bağışıklığı arttırıcı gıdalar satın alındı.
Sosyal mesafenin önemiyle evde kalmaya başlanan dönemde ilk günler alınan temizlik malzemeleri yerini evde geçen vakte eşlik edecek ürünlere bıraktı. Mart ayının son haftası ev yapımı ekmek, kek, pastalar için maya ve un alınırken, bunu kondom ve soda takip etti.
Nisan ayının ilk haftasında maya ve un en çok alışveriş yapılan ürünler oldu. Alışveriş trendine turşu, sirke, cips ve soslar eklendi.
Bu süreçte göze çarpan diğer bir veri de kolonya, el dezenfektanları, makarna ve tuvalet kağıdı kategorilerinde düşüş yaşanması oldu.
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