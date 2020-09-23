İkinci projenin temeli atıldı

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Şirketten yapılan açıklamada, Kanada'nın Ontario Eyaleti Bölge Meclis Üyesi Michael Ford ile Holiday Inn Başkanı Jonathan Lund’un katılımıyla gerçekleşen törenle temeli atılan Regal Plaza Kompleksi, bölgenin en büyük akıllı ve çevreci karma projesi olacak. Nisan 2021’de satışa sunulacak projenin inşaat çalışmaları 30 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak, Mart 2023’te teslim edileceği belirtildi

130 milyon dolarlık yatırımla yükselecek projenin temel atma töreninde konuşan Akman Holding ve SAMM Developments Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akman, “Sektörümüz açısından fırsatlar ülkesi Kanada’daki 2’nci projemizde de iddialıyız. 40 bin metrekarelik alanda, 11 katlı, 204 odalı otel ve 150 adet ofis, alışveriş merkezi, restoran gibi donatılardan oluşan dev bir plaza komplesiyle ülkede fark yaratacağız. Merkezi konumu, yaşamı ve işi içerisinde yaşatan donanımının yanı sıra akıllı ve çevreci bir yaklaşıma sahip olması, projemizi farklı kılıyor. Mortgage imkânı da sunarak, yatırımcılarımızı kira öder gibi mülk sahibi yapacağız.” diye belirtti.

Akman, “Daha önce hayata geçirdiğimiz The Kennedy Condominiums projesi ile Kanada’da inşaat sektörünün dinamiklerini sahada görerek kısa sürede önemli bir konuma yükseldik. Projemizin inşaatından satışına varana kadar geçen tüm süreçlerinde gösterdiğimiz üstün performans ile Türk inşaat sektörünün gücünü kanıtladık. Avrupa’da hayata geçirdiğimiz karma projelerle de tecrübe edinmiştik. Buradan yola çıkarak bugün temelini attığımız Regal Plaza Kompleksi ile bölgenin en büyük karma projesine imza atacağız. Şirketimizin Kanada’daki 2’nci büyük başarı hikâyesini yazacağız.” dedi