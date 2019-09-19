Otomotiv sektöründe elektrikli araç geliştirme çalışmaları son hız devam ediyor. Bu alana milyarlarca dolar Ar-Ge harcaması yapan üreticiler, sıfır emisyon üreten bataryalı otomobillerini birer birer sergiliyor.

Alman üretici BMW'den gelen bir haber ise, rakiplerinin aksine elektrikli bir modelinin üretimine son verileceğini gösteriyor.

Öyle ki, BMW'nin ürün gamında bulunan elektrikli modeli i3'ün, ikinci neslinin olmayacağı gelen bilgiler arasında.

MEVCUT MODELLERE ELEKTRİK VERECEK

Financial Times'in şirket kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, BMW'nin bu hamlesinin arkasında elektrikli araçları radikal tasarımlar ile değil, kitlelere ulaşmak için daha geleneksel tasarımlar ile buluşturma stratejisi yatıyor.

Farklı tasarımı ile 2013 yılında tanıtılan i3'ün ikinci neslinin yerine, markanın mevcut ürün gamındaki modellerinin plug-in hibrit ve elektrikli versiyonlarının sunulması da gündemde.

BMW'nin 2023 yılına kadar 13 adet elektrikli modeli ürün gamına eklemeyi planladığı biliniyor.

Şirket kaynakları, i3'ün BMW'nin gelecek elektrikli modelleri için öncü konumunda olduğunu belirtiyor.