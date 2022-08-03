YILBAŞINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında asgari ücrete yeni zammın kapısını araladı. Kanun gereği asgari ücrete bir yıl arayla en az bir defa zam yapılması gerekiyor. Temmuz ayında gelen zamla birlikte Aralık ayında yapılacak zam ile ilgili zorunluluk ortadan kalkmış oldu. Ancak Cumhuraşkanı erdoğan yaptığı açıklamayla Aralık ayındaki zamla ilgili de kapıları araladı.