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Babasını öldüren zanlıya bir kez daha indirimli ceza! Babanın kardeşlerinden tepki

Konya'da, tartıştığı babası Kudbettin Kaya'yı silahla öldüren Tamer Kaya 15 yıl hapse çarptırıldı. Öldürülen Kaya'nın kardeşlerinin itirazı üzerine karar bozuldu. Yeniden yargılanan Tamer Kaya, bu kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme sanığın cezasında yine "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulayarak 20 yıla düşürdü. Öldürülen babanın kardeşleri, sanığın cezasında indirim uygulanmasına tepki gösterdi. Öz babasını öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını gerektiğini vurgulayan müşteki avukatı Cihat Tanrıkulu, karara itiraz ettiklerini söyledi

Giriş: 23.12.2022 - 16:55 | Güncelleme: ABONE OL
İkinci kez yargılanan baba katiline indirimli cezaya tepki
HABERTURK.COM

Konya'da, tartıştığı babasını silahla öldüren Tamer Kaya'nın itiraz üzerine ikinci yargılamada da "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulanmasına muktulün kardeşleri tepki gösterdi.

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, 30 Ekim 2020 tarihinde Ereğli ilçesine bağlı Alhan Mahallesi'nde meydana geldi. Tamer Kaya, evde tartıştığı babası Kudbettin Kaya'yı tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Tamer Kaya, jandarma tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MAHKEMENİN İLK KARARI 15 YIL OLDU

Tamer Kaya hakkında "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan dava açıldı. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Tamer Kaya, "olası kastla adam öldürmek" suçundan "haksız tahrik" ve "iyi hal" hükümleri de uygulanarak 15 yıl hapse çarptırıldı. Delilleri yok ettiği gerekçesiyle sanığın annesi ve kardeşleri 1 yıl 8 ay hapse mahkum oldu.

YİNE "HAKSIZ TAHRİK" VE " İYİ HAL" İNDİRİMİ UYGULANDI

Kudbettin Kaya'nın kardeşinin avukatları karara itiraz etti. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Yeniden hakim karşısına çıkan Tamer Kaya "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme, öldürülen Kudbettin Kaya'nın küfür ettiği gerekçesiyle olayın "haksız tahrik" altında gerçekleştiğini belirterek cezayı 24 yıla düşürdü, "iyi hal" indirimi de uygulayarak Kaya'yı 20 yıl hapse mahkum etti.

"AĞABEYİM KORKUDAN EVE GİDEMİYORDU"

Karara isyan eden Kudbettin Kaya'nın kardeşi Aynur Kaya, şöyle konuştu: "Ağabeyim boşanmak istiyordu. Bunu öğrenince miras dağılacak, ellerinden mal-mülk gider diye ağabeyimi öldürdüler. Ağabeyim korkudan eve gidemiyordu. Olay günü oğlu Yalçın koluna 'aile yemeği yiyeceğiz' diye koluna girip eve götürmüş. Sonra ağabeyimi öldürmüşler.

İNANIYORUM Kİ BU KARAR BUZALACAK

Delilleri yok ettiler, gelen sağlık memurlarına da kalp krizi geçirdiğini söylemişler. Ağabeyim ölümünden bir ay önce 'bunlar beni öldürecek' demişti. Böyle karar olmaz, böyle adalet olmaz. Ben daha fazla ceza almasını istiyorum. İnanıyorum ki bu karar bozulacak” diye konuştu.

"İNDİRİM İLE ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİR, KARARA İTİRAZ ETTİK"

Öz babasını öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını gerektiğini vurgulayan müşteki avukatı Cihat Tanrıkulu "Başka sabıkaları da bulunan zanlı öz babasını öldürmüştür. Böyle bir şahıs mahkeme tarafından iyi hal indirimi ile ödüllendirilmiştir. Karara itiraz ettik" dedi.

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