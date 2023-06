MasterChef All Star kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yeni sezonda eski yarışmalardan oluşucak kadro ile ekranlara gelecek olan MasterChef'te her gün bir kişi önlüğü almaya hak kazanacak. Yarışmanın takipçileri için "MasterChef All Star'da 2. yarışmacı kim oldu?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 15 Haziran 2023 MasterChef'te ana kadroya giren isim ile ilgili bilgiler...