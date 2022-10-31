Finansın Geleceği Zirvesi'nde piyasa değerlendirmesi

AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 2. Finansın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Borsa İstanbul’da işlem gören payların piyasa değeri 2021 yılı sonuna göre yüzde 113 artış göstererek 1,9 trilyon TL’ye ulaştı" dedi.

Gönül, bireysel yatırımcı tabanının artması ile daha fazla şirketin halka açılarak sermaye piyasalarından fon temin etmeye çalışmasının sermaye piyasalarının gelişimi açısından 2 önemli gelişme olduğunu söyledi.

Mevcut durumda Borsa İstanbul’da işlem gören payların piyasa değerinin 2021 yılı sonuna göre yüzde 113 artış göstererek 1,9 trilyon TL’ye ulaştığını belirten Gönül, 2019 yılı sonunda 1,2 milyon olan pay yatırımcısının ise bugün 2,8 milyon olduğunu bildirdi.

Gönül, geçen yılın sonuna kıyasla yatırımcı sayısının bugün itibarıyla 430 bin arttığını belirterek, borsada işlem gören payların yüzde 37’den fazlasının yerli gerçek kişi yatırımcıların elinde bulunduğunu bildirdi.

Menkul kıymet, girişim sermayesi, gayrimenkul ve borsa yatırım fonlarının portföy büyüklüğünün 560 milyar TL’yi aştığını bildiren Gönül, "Yatırım fonu katılma belgesine yatırım yaparak, kurumsal portföy yönetiminin avantajlarından yararlanan yatırımcı sayımız 3,4 milyon civarında bulunuyor. Emeklilik yatırım fonlarının değeri de 365 milyar TL’nin üzerine çıktı. Ortaklıklar cephesinden sermaye piyasalarımızın gösterdiği gelişmeye bakacak olursak, 2022 yılının başından bugüne kadar 30 şirketi halka arz ederek 12,7 milyar liralık kaynak sağladık. Doğrudan finansman temininde bu artış gelişmiş ülke sermaye piyasalarıyla benzer bir yolda olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Gönül, Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunacak yeni girişimlerin finansmanında önemli yol alındığını belirterek, "Girişim sermayesi yatırım fonlarının portföy büyüklüğü, 2021 yılı sonuna göre yüzde 52 artışla 25 milyar TL'yi aştı. Aynı dönemde girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının piyasa değeri de 6 milyar TL'nin üzerine çıktı. Geçen yıl sonunda 103 milyar TL olan gayrimenkul yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının portföy büyüklüğü, mevcut durumda 160 milyar TL’yi aştı. Bu gelişmeler sermaye piyasalarımızda geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor" diye konuştu.

SPK Başkanı Gönül, teknolojik gelişmelerin getirdiği etkinlik artışları, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadelenin finansal piyasalarda geleceği şekillendirmede önemli olacağını vurguladı.

Blokzincir teknolojisi, finansal piyasalarda yeni nesil altyapı oluşumlarına imkan tanıyarak etkinlik ve kolaylığı artırma potansiyeli barındırdığını belirten Gönül, bunun düzenleyiciler, finansal piyasa kurumları ve teknoloji geliştirenler arasında yoğun bir iş birliğini gerekli kıldığını söyledi.

Gönül, finansal teknolojilerin, piyasaların gelişmesine katkı sunduğunu ifade ederek, kripto varlıklarda olduğu gibi risklere karşı da farkındalığı artırmak gerektiğine dikkati çekti.

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadele alanında da çalışmalarını sürdüklerini belirten Gönül, sürdürülebilirliğe olumlu katkı sağlayacak yatırımların finansmanının teşvik edilmesi için yaptıkları çalışmaları anlattı.

'SİGORTA SEKTÖRÜ BÜYÜME POTANSİYELİ BARINDIRIYOR'

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu da Türkiye Ekonomi Modeli'nin önemli sacayaklarından olan üretim, yatırım ve istihdamı, teminat verme ve fon üretme fonksiyonu ile desteklemeye devam ederek ülke ekonomisine sundukları katkıyı sürdüreceklerini söyledi.

Eroğlu, SEDDK'nin, öngörülebilirlik, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklılık gibi temel değerleriyle sigortalıların ve katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunması, sağlıklı rekabetin tesisi, sigortalılık oranının artırılması, piyasanın etkin şekilde düzenlenmesi ve denetlenmesi misyonu ile faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

SEDDK Başkanı Eroğlu, sektörün büyüme potansiyeli barındırdığını da belirterek, "Her 5 evden 4’ünün konut sigortası, her 4 araçtan 3’ünün kasko sigortası mevcut değil. Ayrıca evlerin yarısının DASK sigortası, şirketlerin ise yarısının yangın sigortası bulunmuyor" şeklinde konuştu.

Doğrudan ve dolaylı olarak 200 bin kişiye istihdam sağlayan Türk sigorta ve özel emeklilik sektörlerinin, verdiği teminatlarla yatırımları güvence altına aldığını ve sürekliliğini sağladığına dikkati çeken Eroğlu, sektörün gelişimi ve büyümesi adına paydaşlarla birlikte hızlı, koordineli ve çözüm odaklı çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.