İkinci etabı Dusan Rajovic kazandı

Uluslararası Bisiklet Birliği´nin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından Tour Of Antalya 2022´nin 2´nci etabı olan 183.3 kilometrelik Kemer-Antalya etabını Corratec takımından Dusan Rajovic 4.35.10'luk derecesi ile kazandı.
Saat 11.00'de Kemer Saat Kulesi´nden Kemer Kaymakamı Yücel Gemici'nin damalı bayrağı sallamasıyla 152 sporcu zorlu etaba başladı. Start alanında Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut ve Kemer İlçe Emniyet müdürü Emin Gül de hazır bulundu.
İLK KAÇIŞ GRUBU
Starttan hemen sonra Minsk Cycling Clup'ten Vasili Bialialuski, Win Sungod Takımı'ndan Jacop Scott ve Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel Turek 25 saniye ile başlayan kaçış zamanını daha sonra ileriye taşımayı başardı. 30'uncu kilometreden sonra pelotonla zaman farkı 3 dakika olarak ölçüldü.
İLK TIRMANIŞ PRİMİ TUREK'İN
Etabın ilk prim kapısı 48'inci kilometrede geçildi. En iyi tırmanışçı prim kapısını ilk olarak Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel Turek geçti. 2´nciliği Wıv Sungod takımından Jacob Scott, 3´üncülüğü de Mınsk Cycling Club takımından Vasili Bialialuski elde etti. Tırmanıştan sonra iniş sırasında yeni zaman farkı kaçış grubu ile peloton arasında 3.45 saniyeye çıktığı bildirildi.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI MAYOSU JACOB SCOTT'UN
76.6'ncı kilometre geçilirken 2´nci prim kapısı da geride bırakıldı. Wiv Sungod Takımı'ndan Jacob Scott çizgiyi ilk geçen sporcu oldu. İklim Değişikliği Farkındalığı prim kapısının 2´nciliğini Felbermayr Simplon Wels Takımın'dan Daniel Turek, 3´üncülüğü de Minsk Cycling Club'ten Vasili Bialialuski aldı. Bu arada yeni zaman farkı 3.40 olarak verildi.
İKİNCİ TIRMANIŞ PRİM KAPISINI TUREK ALDI
89'uncu kilometre geçilirken etabın 2'nci tırmanış primini Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel Turek aldı. 2´nci sırada Wiv Sungod takımından Jacob Scott yer alırken, 3´üncülüğü de Bike Aid takımında yer alan ve Avrupa takımına transfer olan ilk Türk bisikletçi olan Halil İbrahim Doğan elde etti. Bu etabın sonunda Turek yarınki yarışta turuncu mayoyu giymeyi garantilemiş oldu.
Finişe 45 kilometre kala en iyi sprinter prim kapısını Uno-X Pro Cycling takımından Adne Holter aldı.
TOPLU FİNİŞ YAPILDI
Dün olduğu gibi bisikletçiler, Konyaaltı düzlüğü geçildikten sonra tempo artırıp finişe toplu halde girdiler. Corratec takımından Dusan Rajovic, 4.35.10 ile etabın 1´inciliği kazandı. Rajovic, aynı zamanda Genel Ferdi Klasman´ın da 1´incisi oldu.
Bu arada Alpecin-Fenix takımından Lionel Taminiaux ve Felbermayr-Simplon Wels takımından Mattihas Mangerstseder etaba devam ederken yarış dışı kaldı.
Tour Of Antalya 2022'de yarın 3´üncü etap olan 110.6 kilometrelik Aspendos-Termessos etabı koşulacak.
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