HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ocak-Eylül dönemi motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı. Buna göre, Temmuz ve Ağustos aylarından sonra Eylül ayında da ikinci el otomobil pazarındaki daralma devam etti.

TÜİK rakamlarına göre, 2021’in Eylül ayında 596 bin 392 adetle gerçekleşen ikinci el pazarı, yüzde 20 daralmayla bu yılın aynı döneminde 476 bin 502 adet oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, piyasanın durma noktasına geldiğini belirtti.

Bu durumun birçok sebebi olduğunu ifade eden Erkoç, "İkinci el araç pazarı, Ocak-Eylül döneminde yüzde 15’e yakın artışla 4 milyon 550 bin 896 adet olarak gerçekleşti. Fakat, 2021 yılının Eylül ayı sonrası 9 ay boyunca büyüyen pazar, Temmuz ayından itibaren daralmasını sürdürüyor. Yüksek faiz, finansmana ulaşmada yaşanan zorluklar, enflasyon ve alım gücünün gün geçtikçe düşmesi, pazarın durmasına sebep oldu. Sektörü canlandırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamasının önünü açmak için kalıcı çözümler şart" dedi.

'10 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLARA TALEP ARTIYOR'

Satılan ikinci el otomobillerden yüzde 25’inin 5 yaş ve üzeri, yüzde 60’ının ise 10 yaş ve üzeri araçlardan oluştuğunu söyleyen Erkoç, "0-4 yaş payının ise yüzde 16 olduğunu görüyoruz. Enflasyon, maliyet artışları, döviz kurunun dalgalı seyri ve arz talep dengesizliği sebebiyle fiyatlar sürekli yükselirken, alım gücü düştüğü için vatandaşların eski, 10 yaş ve üzeri araçlara talebi artıyor" ifadelerini kullandı.

'6 AY-6 BİN KİLOMETRE SINIRINA SON VERİLMELİ'

Ticaret Bakanlığı tarafından yaz aylarında çıkarılan 6 ay-6 bin kilometre sınırlamasının etkilerine de değinen Erkoç, "Aracın ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 01.07.2023 tarihinden önce satılamaması kararı fiyatların bir miktar geri gelmesini sağladı. Ancak fahiş fiyat artışının önüne geçmek, fiyatları düşürmek amacıyla yapılan bu düzenleme artık amacına ulaştı diyebiliriz. Şu an piyasada araç sıkıntısı yok, vatandaş araç bulmakta zorluk yaşamıyor. Sektör olarak ortak görüşümüz Temmuz ayından önce bu geçici maddenin kaldırılması yönünde" diye konuştu.

'ÖTV KONUSUNDA AÇIKLAMA BEKLİYORUZ'

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, ÖTV indirimi beklentisinin de hala sürdüğünü belirtti.

Erkoç, "ÖTV indirimi belirsizliğinin artık çözülmesi, bu konunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Beklenti içerisine giren vatandaş satın alma kararını erteleyerek beklemede kalmayı tercih ediyor. Sektör de, tüketici de bu konuda bir açıklama bekliyor" dedi.