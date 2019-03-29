Geçtiğimiz hafta Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin (OYDER) düzenlediği Otomotiv Kongresi'nde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği KDV uyuşmazlığı, resmen çözüme kavuştu.

İkinci el binek otomobillerde uygulanmak üzere, "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, 22 Mart 2019'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yapılan değişikliğe göre, ikinci el binek otomobiller satın alındığı KDV oranı ile teslim edilecek. Bu kapsamda, yüzde 1 KDV ile satın alınan bir binek otomobil, tesliminde de yüzde 1, yüzde 18 KDV ile satın alınan bir otomobile ise tesliminde yüzde 18 KDV uygulanacak.

VERGİ KAYBI ÖNLENECEK

Sektör yetkililerinden aldığımız bilgilere göre, tebliğde yapılan değişiklikten önce ticari unvanında 'kiralama' ibaresi olan otomobil bayileri ve galerileri, kiralamadan dönen araçları yüzde 1 KDV ile alıp, tüketiciye yüzde 18 KDV ile satabiliyorlardı.

Haksız ek kazanç sağlayan bu yöntem, kiralama dahi yapmayan oto galeriler tarafından da devreye sokulabiliyordu. Fakat, bu gibi usulsüz yöntemlere başvuranlar denetimler sırasında yüklü miktarda para cezasına çarptırılıyordu.

Yapılan düzenleme ise, söz konusu durumların önüne geçerek, hem haksız kazancı önleyecek hem de devletin vergi kaybının önüne geçecek.

'İKİNCİ ELDE HAREKETLİLİK ARTAR'

Düzenleme ile vergi kaybının önüne geçileceğini belirten Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Yapılan düzenleme, ticaretin düzgün yapılması ile ilgili. Böylece, KDV ziyanı artık engellenmiş olacak" dedi.

KDV uyuşmazlığının giderilmesi ile ikinci elde hareketliliğin artacağını vurgulayan Şahsuvaroğlu, takas işlemlerinin artacağının altını çizdi.

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, sektöre ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. ÖTV-KDV indirimlerinin 3 ay daha uzatılması ile sektörün küçülmesinin önüne geçildiğini aktaran Şahsuvaroğlu, iç pazar dinamiklerinin güçlendiğini ifade etti.

Şahsuvaroğlu, "Nisan, Mayıs ve Haziran ayları, satışların en dinamik olduğu dönemdir. Her iki düzenlemenin de bu zamana denk getirilmesi, satışlara olumlu yansıyacak" diye konuştu.

'BANKA İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR'

Gelişmelerin yıl sonu satışlarına da olumlu etkisi olacağını kaydeden Şahsuvaroğlu, "Bizim beklentimizi, pazarın yıl sonunda 400-450 bin adetleri bulması yönünde. Fakat, faizler düşer ve istediğimiz seviyelere gelirse, bu rakam 500 bin adet seviyesine çıkar" ifadesini kullandı.

OYDER Başkanı, otomobil satıcılarının sermaye yapısının kurdaki dalgalanmalar, faiz ve enflasyondan olumsuz etkilendiği bilgisini de paylaşarak, sektörde bir finansman ihtiyacı bulunduğundan söz etti.

Bu kapsamda, OYDER ile bir kamu bankasının işbirliğinin sektöre faydalı olabileceğini aktaran Murat Şahsuvaroğlu, "Gelinen noktada, banka-OYDER işbirliğinin gerekli olduğunu görüyoruz. Kamu bankalarından birinden, yapılacak işbirliği ile 2 yıl ödemesiz toplam 5 yıl vadeli bir finansman ihtiyacı sağlanırsa, artık yönetilemez hale gelen sermayemiz üzerinde rahatlama yaşanır" dedi.

'YERLİ OTOMOBİLDE ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPARIZ'

Yerli otomobil projesine de değinen Şahsuvaroğlu, "Otomobil hangi noktada olduğunu henüz bilmiyoruz. OYDER olarak hiç bir kazanç gözetmeksizin, yerli otomobilde ne lazımsa yapmaya hazırız. Bu konuda gereken her desteği veririz" diye konuştu.

Geçen haftaki Otomobil Kongresi'nin sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdiğini hatırlatan OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Amerika'dan ve Avrupa'dan gelen uzmanlar, 1500 katılımcıya otomotivdeki küresel trendleri aktardılar. Bu gibi işler üye sayımızı artırıyor ve etki alanımızı genişletiyor" dedi. Şahsuvaroğlu, OYDER'in hali hazırda bine yakın üyesi olduğunu bilgisini paylaştı.