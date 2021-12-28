İkinci elde fiyatlar yüzde 15 düştü

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İkinci el otomotiv pazarında Kasım ayında 1 milyonu aşan rekor satış adedi gerçekleşirken, Aralık ayında da 700-750 bin adetlik satış bekleniyor.

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, alınan ekonomik tedbirler doğrultusunda kurlarda yaşanan düşüşle birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 15 civarında bir düşüş gerçekleştiğini belirterek, "Kurların stabil kalması çok önemli. Bu şekilde kalırsa fiyatlandırmalar oturur ve pazarın hızlı seyri devam eder" dedi.

Ülgür, ikinci el otomotiv pazarının 2021 yılını 7.5 milyon adetlik satışla kapanmasını tahmin ettiklerini de kaydederek, "Bugün ikinci el otomotiv pazarında 2020 Kasım ayına benzer bir durgunluk yaşıyoruz. Kurlar düştü ve araç fiyatları geriledi. Ama diğer etkenlerin farklı olduğunu görüyoruz. Bu nedenle içerisinde bulunduğumuz bu dönem 2020 Kasım ayındaki durgunluk gibi uzun sürmeyecek ve kısa sürede normale dönecektir" dedi.

'GERÇEK TİCARET ŞİMDİ BAŞLADI'

Piyasayı çok yönlü takip ettiklerini belirten Ülgür, "Bayilerimiz üzerinden de perakende müşterisinin davranışlarını gözlemleyerek bir fiyat belirliyoruz. Geldiğimiz noktada şu an talebin oluştuğu fiyatları biliyoruz ve kur stabil kalırsa fiyatlar bu seyirde devam edeceğini söyleyebiliriz. Kurların dengelenmesiyle, şu anda ikinci el otomobiller Kasım ayındaki eski fiyatlardan talep görmeye başladı. Gerçek ikinci el ticareti bundan sonra başladı demek yanlış olmaz" diye konuştu.

Kurdaki gerilemenin manipülatörleri engellediğini savunan Ülgür, "Bu kur düşüşüyle mesleği otomotiv ticareti olmadığı halde kâr elde edenleri ve manipülatörleri de sistemin içinden çıkarmış olduk. Bu kişilerin bu düşüşle stokta beklemesi mümkün değil. Artık son kullanıcıya yönelik yapılan ticareti daha iyi ölçümleyeceğiz" ifadesini kullandı.

'OTOMOBİL YATIRIM ARACINA DÖNÜŞTÜ'

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, otomobilin günümüzde bir yatırım aracına dönüştüğünü ve özellikle son dönemde bir emtia olarak kabul gördüğünü söyleyerek "Bulunurluk sorunları, çip krizi, lojistik ve ham maddede yaşanan sıkıntılar sıfır otomotiv sektörünü doğrudan etkileyince talebin ikinci ele yönelmesi kaçınılmaz oldu. Arz-talep dengesi bozulunca ikinci el fiyatları, talep ve satış adetleri doğal olarak yükseldi. Bu şartlarda insanlar da yatırımlarını otomobile yönelttiler. Bu da son aylardaki yükselişi ivmeledi" şeklinde konuştu.